Evden çalışmak isteyenlere süper fırsat! 32 ilde yaşayan vatandaşlar için o kurumdan istihdam müjdesi

Türk Telekom, geniş kapsamlı bir istihdam hamlesiyle 32 farklı şehirde çalışma fırsatları sunuyor. Evden veya ofisten çalışma imkanına sahip adayları hedefleyen bu adım, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan iş arayanlara yönelik çeşitli pozisyonlarda iş imkanları sunuyor. Mağaza Müdürü, Mağaza Satış Elemanı, Büro Memuru ve Erişim Teknikeri gibi farklı pozisyonlarda deneyimli veya deneyimsiz adayları bekliyor. Adıyaman'dan Yalova'ya kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunan Türk Telekom, istihdam konusundaki öncü rolünü sürdürüyor.

BAŞVURU DETAYLARI



Türk Telekom'un istihdam olanakları çeşitli pozisyonlarda farklı niteliklere sahip adayları hedefliyor. Mağaza Müdürü pozisyonu için, en az bir yıl deneyimi olan ve liderlik yetenekleri gelişmiş adaylar aranıyor. Bu pozisyon için lise mezunları da başvurabilir. Mağaza Satış Elemanı pozisyonunda ise, en az bir yıl telekomünikasyon deneyimine sahip lisans mezunu adaylar öncelikli olarak değerlendirilecek. İyi iletişim yetenekleri ve müşteri odaklılık bu pozisyonun önemli gereklilikleri arasında bulunuyor.

Büro Memuru pozisyonunda, %40 engelli belgesine sahip adaylar arasından başvurular kabul ediliyor. En az üç yıl deneyimli ve lisans düzeyinde eğitim almış adaylar büro memuru olarak görev alabilecekler. Erişim Teknikeri pozisyonu ise %40 engelli derecesine sahip adayları hedefliyor. B sınıfı ehliyeti olan ve ilgili bölümlerden mezun olan adaylar bu fırsattan yararlanabilirler.

Başvurular, Türk Telekom'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir. Detaylı iş ilanlarına ve bilgilere "kamupersonelialim.com" internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Türk Telekom'un bu istihdam adımı, farklı niteliklere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş imkanı sunuyor ve kariyer hedeflerine uygun seçenekler sunma amacını yansıtıyor.