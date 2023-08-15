Gelir İdaresi Başkanlığı binlerce kişiyi memur yapacak! 2750 memur alımı için başvuru şartları ortaya çıktı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 2023 Memur ve GUY Alımı! Başvurular Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında toplam 2750 memur ve GUY (Gelir Uzman Yardımcısı) alımı gerçekleştirecek. Alımlar, hem merkezde hem de taşrada gerçekleştirilecek olup Türkiye genelini kapsayacak. İşin Olsa ekibi olarak sizlere GİB memur alımıyla ilgili tüm detayları aktarıyoruz.

Başvuru Şartları ve Detayları Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2023 yılında yapacağı memur ve GUY alımı için belirlenen şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, askerlikle ilişiği bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi genel kriterler yer alıyor.

Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı için adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki fakültelerden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca GUY alımı için adayların 2022 veya 2023 KPSS P48 puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı memur ve GUY alımı başvuruları, ilanın yayım tarihini takip eden 7. gün içerisinde İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. Başvuru tarihleri ve başvuru adresleri ilan tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2023 yılı memur ve GUY alımı ilanı, uzman yardımcılarına ve memur adaylarına büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru yapacak adayların ilan tarihine yakın süreçte resmi duyuruları takip etmeleri ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri önemlidir.

GİB 2023 Memur Alımıyla İlgili Detaylar Açıklandı! 2750 Kişilik Kontenjan ve Şartlar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurusuna göre, 2023 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine toplamda 2750 memur alımı yapılacak. Bu alımların 50'si Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 2700'ü ise Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonları için ayrıldı. Bu büyük alım fırsatının detayları ve başvuru şartları merakla bekleniyor.

Başvuru Şartları Neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2750 memur alımı için adaylardan genel ve özel şartlar talep edilecek. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu taşımamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmeleri gerekecek. Adayların herhangi bir suç hükümlülüğü olmaması, askerlikle ilişiği olmaması da şartlar arasında yer alacak.

Özel Başvuru Şartları: KPSS ve Yaş Şartı

Başvuru yapacak adayların özel şartları arasında KPSS ve yaş şartı bulunuyor. Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı için adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren belirli bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların 2022 veya 2023 KPSS P48 puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Yaş şartına göre ise ilan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2023 memur alımı, büyük bir katılım beklenen bir fırsat niteliği taşıyor. Başvuru yapacak adaylar, belirlenen genel ve özel şartları dikkatlice incelemeli ve başvuru tarihlerini takip etmelidir. GİB'in alımıyla ilgili duyuruların yakın zamanda yayımlanması bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2023 Gelir Uzman Yardımcısı alımıyla ilgili merakla beklenen detaylar nihayet açıklandı. İş arayışında olanlar için büyük bir fırsat olan bu alım için şartlar ve başvuru tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

KPSS Şartı ve Geçerlilik Yılı

Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları için adayların 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS'den A Grubu puan türüne göre KPSSP48 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. KPSS sonuçlarının hangi yıllara ait olacağı merak ediliyordu ve bu detay netleşmiş oldu.

Eğitim ve Yaş Şartları

Başvuru yapacak adayların lisans eğitimi veren üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen fakültelerden birini bitirmiş olmaları gerekmektedir. Yaş şartına göre ise 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor, yani 01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

Başvuru Tarihleri ve Beklentiler

GİB alımı için başvuru tarihleri henüz net olarak açıklanmamıştır. Ancak eski Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilanın Ekim ve Kasım aylarında yayımlanması bekleniyor. Bu nedenle adaylar ilanın yayımlanacağı tarihleri yakından takip etmelidir. GİB Gelir Uzman Yardımcısı alımı için ilan detayları adaylar tarafından dikkatle incelenmeli ve şartlara uygun olan adaylar başvurularını zamanında yapmalıdır. Bu alım fırsatının, iş arayışında olanlar için önemli bir kariyer adımı olabileceği düşünülüyor.

Uzman Yardımcısı Alımı ve Şartlar

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında toplamda 2750 memur alımı yapacak. Bu alımlar içinde 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı pozisyonu bulunuyor. Adaylar, bu fırsatı yakalamak için belirli şartları sağlamaları gerekiyor.

Genel Başvuru Şartları ve KPSS Puanı

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, sağlık sorunlarının olmaması gibi genel şartlar aranacak. Ayrıca alım için KPSS şartı da bulunuyor. Adayların 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS A Grubu puan türünden KPSSP48 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Eğitim ve Yaş Şartı

Başvuru yapacak adayların lisans eğitimi veren üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Başvuru Tarihleri ve Beklentiler

GİB memur alımı için başvuru tarihleri henüz net olarak açıklanmadı. Ancak ilanın Ekim ve Kasım aylarında yayımlanması bekleniyor. Bu nedenle adaylar ilan tarihlerini yakından takip etmeliler.

Gelir İdaresi Başkanlığı memur alımı fırsatı, iş arayışında olan adaylar için büyük bir önem taşıyor. Uzman Yardımcısı pozisyonlarına başvuracak adayların, belirtilen şartları sağlamaları ve ilan tarihlerini takip etmeleri gerekiyor. Bu alımın, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için önemli bir adım olabileceği düşünülüyor.