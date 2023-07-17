Gençlik ve Spor Bakanlığı o il için düğmeye bastı! Bu kadroya 14 kişilik alım yapılacak: İşte son başvuru tarihi

Antalya Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ekiplerine takviye yapmak için 5 temizlik personeli ve 9 antrenör olmak üzere toplamda 14 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar için son başvuru tarihi olarak 13 Temmuz belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI





Başvurular, Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası NO: 20 Muratpaşa Antalya adresinde kabul edilecektir.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personel alımı için belirli başvuru şartları da açıklandı. Temizlik personeli için adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Antrenör alımları için ise 2 erkek ve 7 kadın antrenör aranmaktadır. Bu pozisyonlar için adayların 18 yaşından büyük olmaları, ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya antrenörlük belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekildedir: Antalya'da ikamet etme ve çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmama. Şartları taşıyan adayların başvuruları, yukarıda belirtilen adreste yüz yüze kabul edilecektir.

Bu alım ilanı, Antalya Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın ekiplerine yeni personel katmak amacıyla yapılan önemli bir adımdır. Bu sayede hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve gençlere daha iyi imkanlar sunulması hedeflenmektedir. Antalya'da ikamet eden ve uygun niteliklere sahip olan adaylar, bu fırsattan yararlanarak gençlik ve spor alanında kariyerlerine adım atma şansını elde edebilirler. Başvuruların titizlikle değerlendirilerek en uygun adayların seçileceği düşünülmektedir.