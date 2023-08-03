Gözü yükseklerde olanlara müjde! THY 30 bin TL maaşla kabin memuru alımını başlattı!

THY, kabin ekibindeki üye sayısını artırmak için yeni kadın kabin memurları arıyor. Hedefleri 15 bin kişiye ulaşmak olan THY, bu kapsamda başvuruları kabul etmeye başladı. Kabin ekibinde görev yapacak kadın kabin memuru alımı için başvurular 10 Ağustos 2023 tarihine kadar "kariyer.thy.com" adresi üzerinden yapılabilir. İşte detaylar...





TÜRK HAVA YOLLARI KABİN MEMURU ALIYOR

Türk Hava Yolları, kabin ekibine yeni katılımcılar arıyor ve özellikle kadın kabin memurlarına ihtiyaç duyuyor. Hedefleri, kabin ekibindeki üye sayısını 15 bine yaklaştırmak ve bu sayede daha güçlü ve etkin bir ekip oluşturmak. Bu nedenle, yeni kadın kabin memuru alım ilanı duyuruldu ve başvurular başladı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar devam edecek. Başvuru süresi içerisinde ilgili adaylar gerekli belgeleri hazırlayarak online başvuru yapabilirler.

THY, dünya çapında tanınmış ve saygın bir havayolu şirketi olmasıyla biliniyor. Dolayısıyla, kabin memuru alımında da titizlikle adayları seçiyor ve yetenekli, deneyimli ve iyi eğitimli personellerle ekibini güçlendiriyor. Kabin memurluğu, hem zorlu hem de keyifli bir meslek olarak bilinir ve havacılık sektöründe çalışmak isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. iŞTE DİĞER AYRINTILAR...





Kabin memuru alım ilanı, özellikle kadın adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Kadın kabin memurları, havacılık sektöründe daha da güçlenerek önemli bir rol üstlenebilirler. THY'nin başvuruları kabul etmeye başlaması, adaylara heyecan verici bir fırsat sunuyor ve havacılık dünyasına adım atmak isteyenler için önemli bir kapı açıyor.

THY'nin kabin ekibine katılmak isteyenler, kariyerlerine önemli bir adım atmak için bu fırsatı kaçırmamalı ve başvurularını zamanında yapmalıdırlar. "kariyer.thy.com" adresinden başvuru sürecini takip edebilir ve ilgili tarihlerde gerekli evrakları hazırlayarak başvurularını tamamlayabilirler. THY'nin prestijli kabin ekibinde yer almak, havacılık alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat ve gurur kaynağı olabilir.

Türk Hava Yolları (THY), kabin ekibini güçlendirmek ve kadın kabin memuru sayısını artırmak amacıyla başvuruları almaya başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından, değerlendirme süreci başlayacak ve başarılı adaylar THY'nin uçuş kadrosuna katılacak. Kabin memurları, yolcuların konfor ve güvenliğini sağlamak için önemli bir rol üstleniyor ve Türk misafirperverliğini gökyüzünde temsil ediyorlar. THY, dünya çapında milyonlarca yolcuya hizmet veren ve kaliteli hizmet sunan önde gelen havayolu şirketlerinden biridir.

Kadın kabin memuru olmak isteyen adaylar için belirli kriterler bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, en az lise mezunu olma, iyi derecede İngilizce bilme, sağlık sorunu olmama, iletişim ve insan ilişkilerinde başarılı olma, ekip çalışmasına uyumlu olma ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilme gibi kriterler başvuru şartları arasındadır.

Başvurular 10 Ağustos 2023 tarihine kadar "kariyer.thy.com" adresi üzerinden yapılabilecek. Kabin memurluğu heyecan dolu ve farklı ülkeleri keşfetme fırsatı sunan bir meslektir. Adaylar, bu heyecan dolu mesleği seçmek ve havacılık sektöründe kariyer yapmak için şimdi harekete geçebilirler. Kabin memurluğu, iletişim becerileri, insan ilişkilerinde başarısı ve empati yeteneği olan adaylar için cazip bir seçenektir. THY'nin kabin ekibinde yer almak, profesyonel bir ekip içinde çalışmak ve havacılık dünyasında önemli bir rol oynamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Son başvuru tarihi yaklaşıyor, bu nedenle adaylar başvurularını 10 Ağustos 2023 tarihine kadar yapmalıdır. Türk Hava Yolları'nın misafirlerine hizmet etmek, farklı kültürleri deneyimlemek ve havacılık sektöründe başarılı bir kariyere sahip olmak isteyenler için kadın kabin memuru alım ilanı büyük bir fırsat ve heyecan kaynağıdır. Adaylar, başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip ederek, gerekli şartları sağlayarak ve başvurularını zamanında tamamlayarak THY'nin prestijli kabin ekibinin bir parçası olma şansını elde edebilirler.