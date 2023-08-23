Hastanelere çok sayıda personel alımı yapılacak! İş arayanlar bu tarihleri kaçırmasın

İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr'de yer alan duyuruda, hastanenin hastane personeli ve hastane temizlik personeli şeklinde alımların yapılacağı belirtildi. İŞKUR'un resmi duyurusuna göre başvuru sahiplerinin aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Türkiye İş Kurumu'na kayıt olmak,

- Sağlığının kendisine verilen görevleri yapmasına engel olmaması,

- Erkek adayların askerlik yaşını doldurmamış olması veya askerliği yapmış veya ertelemiş olması,

- Gerekli insan kaynağının gerektirdiği işleri kararlılıkla ve inançla yürütebilmesi.





Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR'da ilan edilen bir iş ilanına başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir.

> "https://esube.iskur.gov.tr/" linkine tıklayınız.

> Açılan sayfada "İş Arayanlar" bölümüne giriniz.

> Giriş yapıldıktan sonra karşınıza gelen ekranda "İŞ İLANLARI” butonuna tıklayınız. Bu adımları tamamladıktan sonra iş aramaları ile ilgili sayfalara yönlendirileceksiniz.

Hastanelere alınacak hizmetli ve temizlik görevlisi şeklindeki alımlar, iş arayanlar için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Başvuru sahipleri, uygunluk şartlarını karşıladıklarından emin olmak için İŞKUR'da yayınlanan ilanları dikkatlice incelemelidir. İŞKUR, bu satın alma ile istihdam alanında bir adım daha atmak ve iş arayanlara hizmet etmek istiyor.