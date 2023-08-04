İlkokul diploması olana iş fırsatı! İŞKUR bu kadroya 4 bini aşkın kişi alacak!

İŞKUR üzerinden işe alımlar yayınlanan ilanlarla birlikte başladı. 81 ilden 4.340 adet birincil nitelikli temizlik işçisi alımları için başvurular devam etmektedir.

Milyonlara iş imkanı sağlayan İŞKUR, iş arayanlara 138.639 iş imkanı sunulmakta. Bu açık pozisyonlar arasında temizlik personeli grubu en popüler açık pozisyonlardan biridir.

Bu kapsamda başvuruda bulunan adaylar, İŞKUR giriş ekranı kayıt koşullarını ve detaylarını inceleyeceklerdir. Başvurmak isteyenlerin öncelikli olarak belirli şartları taşıması gerekmektedir. Başvuran vatandaşların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca, İŞKUR'un resmi internet sitesinde başvuru yapılmaktadır.

İŞKUR'A KAYIT NEREYE YAPILIR?

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmıştır ve sisteme üye olabilmek için öncelikle kayıt olmayı seçmelisiniz. Bu durumda iş arayanların "iş arayan" sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Üyeler, hesaplarını etkinleştirmek için e-posta ya da telefon numaralarını girmelidir. En az birini girmek yeterlidir. Aksi takdirde onay kodu iletilmediği için üyelik aktifleştirilemez.

Üye hesabı son işlem tarihi itibariyle bir yıl içerisinde aktif olmazsa, yani bu süre içerisinde hesaba giriş yapılmaz ise üyelik dondurulur. Bu süre savaş malulleri ve eski esirlerin sicilinde 2 yıldır.

İŞKUR 2023 TEMİZLİK GÖREVLİSİ NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR üzerinden temizlik elemanı alımı başvurusu yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yaparak açılan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın , Daha sonra da aratın. Görünen reklama bağlanın. Başvuru şartlarını karşılıyorsanız, "Başvur" düğmesini tıklayın ve başvurunuzu gönderin.

İŞKUR üzerinden ilk kez başvuru yapacakların İŞKUR dosyası oluşturmaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt bölümüne giderek kişisel bilgilerinizi doldurarak giriş yapınız.

İŞKUR İŞ KONTENJANLARI

- Beden İşçisi (Temizlik) 711

- Temizlik personeli 4290

- Temizlik personeli (Hastane) 40

- Temizlik personeli (Uçak) 10

- Park temizlik işçisi 1

- Süpürücü (temizleyici) - sokak, sokak vb.. 1

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

* TC. Vatandaşı olmak,

* En az ilkokul mezunu,

* Kişisel hijyene dikkat eden,

* Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak uygun,

* 18 yaşından 40 yaşına kadar olan,

- Sağlık sorunu olmayan,

- Takım çalışmasına yatkın.