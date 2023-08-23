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İş arayanlar başvuru formunu alıp koşacak! 32 ilde 50 yaş altı personel alımı başladı

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İş arayanlar başvuru formunu alıp koşacak! 32 ilde 50 yaş altı personel alımı başladı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan bir açıklamada 32 ilde memur alımı yapılacağını duyurdu. Söz konusu alımlar tüm 18 ila 50 yaş arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler İŞKUR internet sitesinde mevcuttur. Çeşitli iş alanlarında işe alımlar yapılmaktadır. İşe alım, genel başvuruları, özel sektör ve kamu hizmeti pozisyonlarını içerir.

32 ilde 50 yaş altı personel alımı başladı

İŞKUR işe alım ilanlarına İŞKUR internet sitesinden ulaşılabilir. İŞKUR web sitesinde iş ilanları için iş tanımları, başvuru koşulları ve son başvuru tarihleri ​​yer almaktadır. İŞKUR açık pozisyonları, iş arayanlara yönelik önemli fırsatlardır. İŞKUR iş ilanları, iş arayanlara farklı iş sektörlerinde iş bulma imkanı sunmaktadır. İş arayanlar İŞKUR iş ilanlarına göre iş başvurusunda bulunabilirler.

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