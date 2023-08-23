İş arayanlar başvuru formunu alıp koşacak! 32 ilde 50 yaş altı personel alımı başladı

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler İŞKUR internet sitesinde mevcuttur. Çeşitli iş alanlarında işe alımlar yapılmaktadır. İşe alım, genel başvuruları, özel sektör ve kamu hizmeti pozisyonlarını içerir.





İŞKUR işe alım ilanlarına İŞKUR internet sitesinden ulaşılabilir. İŞKUR web sitesinde iş ilanları için iş tanımları, başvuru koşulları ve son başvuru tarihleri ​​yer almaktadır. İŞKUR açık pozisyonları, iş arayanlara yönelik önemli fırsatlardır. İŞKUR iş ilanları, iş arayanlara farklı iş sektörlerinde iş bulma imkanı sunmaktadır. İş arayanlar İŞKUR iş ilanlarına göre iş başvurusunda bulunabilirler.