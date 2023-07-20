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İş arayanlar bu haber size! En az ilkokul mezunu 55 yaş altı personeller alınacak: İŞKUR az önce duyurdu

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İş arayanlar bu haber size! En az ilkokul mezunu 55 yaş altı personeller alınacak: İŞKUR az önce duyurdu
İş arayışında olanlara İŞKUR'dan haber geldi. İlkokul mezunu 18-54 yaş aralığında olan herkesin yüksek maaş ile çalışabileceği ilan yayınlandı. İşte İŞKUR üzerinden alınacak işçiler için gerekli şartlar ve tüm detaylar...

İŞKUR sitesi üzerinden işçi alınacağı müjdesi verildi. İşsizler kara kara iş aramaya devam ederken sınavsız mülakatsız yapılacak alım ilgi odağı oldu. Merakla beklenen ilan detaylarına internet sayfası üzerinden araştırabilirsiniz. İşte güncel tarihli İŞKUR ilanları haberimizde. 

İŞKUR İLANLARI

Çorum İskilip Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 19.07.2023

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adayı Alım İlanı 25.07.2023

Erzincan Çadırkaya Belediyesi Memur Alım İlanı 28.07.2023

işkur iş ilanı yayınlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Memur Alım İlanı 28.07.2023

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna Öğrenci Alım İlanı 25.07.2023

Zonguldak İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Memur Alım İlanı 09.08.2023

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 31.07.2023

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.08.2023

Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 26.07.2023

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 28.08.2023

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