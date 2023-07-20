İş arayanlar bu haber size! En az ilkokul mezunu 55 yaş altı personeller alınacak: İŞKUR az önce duyurdu

İş arayışında olanlara İŞKUR'dan haber geldi. İlkokul mezunu 18-54 yaş aralığında olan herkesin yüksek maaş ile çalışabileceği ilan yayınlandı. İşte İŞKUR üzerinden alınacak işçiler için gerekli şartlar ve tüm detaylar...