İş arayanlar bu haber size! En az ilkokul mezunu 55 yaş altı personeller alınacak: İŞKUR az önce duyurdu

İŞKUR sitesi üzerinden işçi alınacağı müjdesi verildi. İşsizler kara kara iş aramaya devam ederken sınavsız mülakatsız yapılacak alım ilgi odağı oldu. Merakla beklenen ilan detaylarına internet sayfası üzerinden araştırabilirsiniz. İşte güncel tarihli İŞKUR ilanları haberimizde.
İŞKUR İLANLARI
Çorum İskilip Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 19.07.2023
Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adayı Alım İlanı 25.07.2023
Erzincan Çadırkaya Belediyesi Memur Alım İlanı 28.07.2023
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Memur Alım İlanı 28.07.2023
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna Öğrenci Alım İlanı 25.07.2023
Zonguldak İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Memur Alım İlanı 09.08.2023
Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 31.07.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.08.2023
Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 26.07.2023
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 28.08.2023