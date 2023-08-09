İş arayanlara büyük fırsat! DHMİ KPSS puanı ile çok sayıda personel alımı yapacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), memur alımı ilanıyla 2023 yılında KPSS puanı ile ilk memur alımına yönelik ayrıntıları duyurdu. Resmi gazetede 8 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan ilana göre, DHMİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, eksikliği karşılamak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında, toplam 5 kişilik kadroya Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak.



ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER





Kontenjan bilgisi göz önünde bulundurulduğunda, DHMİ bünyesinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceli kadroya 5 yeni memur alımı yapılacak. Bu pozisyonlarla, DHMİ'nin hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliğini artırmayı amaçladığı anlaşılıyor.

Başvuruların kabul edilmesi için adaylardan aranan şartlar oldukça net. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan temel şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorununun görev yapmasına engel teşkil etmemesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi koşullar bulunuyor.

Başvuruda bulunacak adayların yaş şartı da dikkate alınacak. Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma kriteri aranacak. Bu da 01 Ocak 1988 ve sonrası doğan adayları kapsayacak.

Eğitim şartı da başvuru koşulları arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerden veya denkliği kabul edilen eğitim kurumlarından mezun olma gerekliliği belirtiliyor.

Başvuruların kabul edilmesi için 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP48 veya KPSSP3 puan türünden en az 80 puan alınması gerekecek.

DHMİ memur alımı başvuruları 16 Ekim ile 27 Ekim 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Başvuruların sadece belirtilen tarihler içinde ve ilgili internet adresi üzerinden alınacağı da vurgulanıyor. Bu adımlarla DHMİ'nin nitelikli personel alımı ile hizmet kalitesini daha da yükseltmeyi hedeflediği anlaşılıyor.