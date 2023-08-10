İş arayanlara İŞKUR duyurdu! 32 ilde 2 bine yakın personel alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İşkur), kamu kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir alım duyurusunda bulundu. Yayımlanan son ilana göre, 32 farklı şehirden toplam 1950 kamu işçisi alımı yapılacak. İşkur'un duyurusuna göre, alımlar 18-50 yaş aralığında olan adaylar arasından gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak.





Alımlar, İstanbul, Çanakkale, Aydın, Eskişehir, Bingöl, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Bolu, Samsun, Muğla, Denizli, Manisa, Sivas, Nevşehir, Burdur, Bursa, Yalova, Mersin, Isparta, Bilecik, Tekirdağ, Amasya, Kahramanmaraş, Sakarya, Kırklareli, Antalya, Erzurum, Adana, Kars, Konya gibi çeşitli şehirlerden yapılacak. Kamu kurumlarına ait alım ilanları, İşkur'un resmi yayın organlarında ve internet sitesinde yayımlanmış durumda.

Örneğin, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) için son başvuru tarihi 30 Eylül 2023 olarak belirlenmiş. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. için son başvuru tarihi ise 27 Eylül 2023 olarak açıklanmış. İlanlara ait ayrıntılı bilgiler ve başvuru koşulları, İşkur'un ilgili ilan sayfalarında yer almaktadır.

İşkur, bu büyük kamu işçisi alımıyla birlikte, çeşitli belediyelerdeki personel eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak, kamu kurumlarında istihdam edilme şansı elde edebilirler.

Başvuru tarihlerine ve ilan detaylarına ilişkin daha fazla bilgiye İşkur'un resmi internet sitesinden ve ilgili ilan linklerinden ulaşabilirsiniz.