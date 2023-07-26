İş arayanlara İŞKUR'dan müjde var, ilan yayında! O illerde 3 bin 368 personel birden alınacak!

İş arayanların gözbebeği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör firmaları için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Bugün yayımlanan yeni ilanda, toplamda 3.368 temizlik görevlisine iş imkanı sağlanacağı müjdesi verildi.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, temizlik görevlisi kadrosu için yapılacak alımların özel sektörün farklı şehirlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. İlan kapsamında başvuruların kabul edileceği iller; İstanbul, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Konya, Muğla, Bursa, İzmir ve Konya olarak açıklandı.





Bu kapsamlı alımlarla birlikte, işsizlik sorunuyla mücadele eden binlerce adayın istihdama kavuşması hedefleniyor. İŞKUR, adayların başvurularını kolaylaştırmak için işlem sürecini online olarak gerçekleştirebilecekleri resmi internet sitesini kullanacak.

İş arayan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak açık iş ilanları bölümünde temizlik görevlisi ilanını bulabilecek ve başvurularını tamamlayabilecekler.

İŞKUR yetkilileri, başvuru yapan adayların belirtilen kriterleri dikkatle incelemelerini ve ilan tarihleri arasında başvurularını tamamlamalarını önemle vurguluyor. Bu şansı değerlendiren adaylar, özel sektörde istikrarlı bir kariyere adım atma fırsatını elde edecekler.





Temizlik görevlisi alımına ilişkin tüm detaylar ve şartlar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alıyor. Adaylar, başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili internet adresini ziyaret edebilirler.

İŞKUR'un özel sektör firmalarına sağladığı bu istihdam hamlesi, işsizlikle mücadelede umut ışığı olurken, binlerce temizlik görevlisine de hayallerindeki iş fırsatını sunacak. Adaylar, bu önemli fırsatı kaçırmamak için başvurularını zamanında yapmaya özen göstermelidirler.