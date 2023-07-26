  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. İş arayanlara İŞKUR'dan müjde var, ilan yayında! O illerde 3 bin 368 personel birden alınacak!

İş arayanlara İŞKUR'dan müjde var, ilan yayında! O illerde 3 bin 368 personel birden alınacak!

Yayınlanma:
İş arayanlara İŞKUR'dan müjde var, ilan yayında! O illerde 3 bin 368 personel birden alınacak!
İŞKUR tam 3 bin 368 personel alıyor! Gerekli şartlar neler? Hangi alanda işçi alımı olacak? İşçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

İş arayanların gözbebeği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör firmaları için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Bugün yayımlanan yeni ilanda, toplamda 3.368 temizlik görevlisine iş imkanı sağlanacağı müjdesi verildi.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, temizlik görevlisi kadrosu için yapılacak alımların özel sektörün farklı şehirlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. İlan kapsamında başvuruların kabul edileceği iller; İstanbul, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Konya, Muğla, Bursa, İzmir ve Konya olarak açıklandı.

işkur

Bu kapsamlı alımlarla birlikte, işsizlik sorunuyla mücadele eden binlerce adayın istihdama kavuşması hedefleniyor. İŞKUR, adayların başvurularını kolaylaştırmak için işlem sürecini online olarak gerçekleştirebilecekleri resmi internet sitesini kullanacak.

İş arayan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak açık iş ilanları bölümünde temizlik görevlisi ilanını bulabilecek ve başvurularını tamamlayabilecekler.

İŞKUR yetkilileri, başvuru yapan adayların belirtilen kriterleri dikkatle incelemelerini ve ilan tarihleri arasında başvurularını tamamlamalarını önemle vurguluyor. Bu şansı değerlendiren adaylar, özel sektörde istikrarlı bir kariyere adım atma fırsatını elde edecekler.

işkur

Temizlik görevlisi alımına ilişkin tüm detaylar ve şartlar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alıyor. Adaylar, başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili internet adresini ziyaret edebilirler.

İŞKUR'un özel sektör firmalarına sağladığı bu istihdam hamlesi, işsizlikle mücadelede umut ışığı olurken, binlerce temizlik görevlisine de hayallerindeki iş fırsatını sunacak. Adaylar, bu önemli fırsatı kaçırmamak için başvurularını zamanında yapmaya özen göstermelidirler.

Kamu Personeli
Atama bekleyen öğretmenlere müjde! O belediye bu branşlardan KPSS'siz öğretmen alacak
Atama bekleyen öğretmenlere müjde! O belediye bu branşlardan KPSS'siz öğretmen alacak
Almanya'da Euro ile çalışmak isteyenler bayılacak! Saati 12 euroya çalışacak 50 yaş altı işçiler alınacak: Şartlar belli oldu
Almanya'da Euro ile çalışmak isteyenler bayılacak! Saati 12 euroya çalışacak 50 yaş altı işçiler alınacak: Şartlar belli oldu
İş arayanlar bu haber size! En az ilkokul mezunu 55 yaş altı personeller alınacak: İŞKUR az önce duyurdu
İş arayanlar bu haber size! En az ilkokul mezunu 55 yaş altı personeller alınacak: İŞKUR az önce duyurdu
Memur olmak isteyenler için sayılı günler kaldı! SYDV şubelerine memur alınacak: Bu şartları sağlayanın işi hazır
Memur olmak isteyenler için sayılı günler kaldı! SYDV şubelerine memur alınacak: Bu şartları sağlayanın işi hazır
Kamuda 22 bin TL maaşla çalışmak isteyenler buraya! En az lise diploması olanlar işe alınacak: Büro memuru alımı duyurusu geldi
Kamuda 22 bin TL maaşla çalışmak isteyenler buraya! En az lise diploması olanlar işe alınacak: Büro memuru alımı duyurusu geldi
Beklenen ilan sonunda geldi! Belediyelere personel alımı duyurusu geldi! KPSS'siz kura ile alım yapılacak
Beklenen ilan sonunda geldi! Belediyelere personel alımı duyurusu geldi! KPSS'siz kura ile alım yapılacak
İzmir'de iş arayanlara büyük fırsat! Belediyeye ilkokul, lise, üniversite mezunu personeller alınacak: Koşullar açıklandı
İzmir'de iş arayanlara büyük fırsat! Belediyeye ilkokul, lise, üniversite mezunu personeller alınacak: Koşullar açıklandı