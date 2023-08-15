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İş arayanlara KGM'den güzel haber! Bu şartlara uyan 3000 işçi alımı yapılacak

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İş arayanlara KGM'den güzel haber! Bu şartlara uyan 3000 işçi alımı yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğünden açıklama! 3 bin işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar.

Günümüzde çalışma hayatındaki ve iş ihtiyaçlarındaki dinamik değişimler, iş ilanlarına yoğun ilgi ve rekabeti beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda pek çok adayın ilgi odağı 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu pozisyonlarda gerçekleştirilecek olan 3.000 işçi alımı oldu.

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BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

3000 kişilik personel alım başvuruları tamamlanmış olup, adayların başvuru evrakları incelenmiştir. Bu aşamada adayların başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve şartları sağlaması çok önemlidir. Başvurusu uygun bulunan adaylar, 7315 sayılı Güvenlik ve Arşiv Araştırmaları Kanunu çerçevesinde arşiv araştırmasına tabi tutulacaktır.

YEDEK ADAYLAR

Yapılan evrak kontrolü sonucunda başvurusu uygun görülmeyen adaylara 14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 5 günlük itiraz hakkı verildi. İtirazlar ilgili evrak hizmet birimine veya Genel Müdürlüğe yapılabiliyor. Kurum, itirazları detaylı bir şekilde inceler ve sonuçları itiraz edenlere iadeli taahhütlü mektupla gönderir. İtirazlar sona erdikten sonra başvurusu uygun görülmeyen alternatif adaylar, asıl başvuru sahiplerinin yerine değerlendirilecektir.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Aday seçim süreci tamamlandıktan sonra, başvurusu eşleşmeyen asıl adaylarla değil, yedek adaylarla adaylık süreci başlayacaktır. Yedek aday başvurularına ilişkin bilgiler kurumun resmi internet sitesinde paylaşılacaktır.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun kadrolu işçileri tarafından yürütülen 3 bin işçi alımı, adaylar için çok iyi fırsat sunulmaktadır. İşgücü piyasasında şeffaf işleyişin temsilcileri olarak başvuru, adayların değerlendirilmesi, karşı süreç ve yedek adayların seçimi gibi gözle görülür aşamalar vardır. Bu süreçlerin adil ve dikkatli bir şekilde uygulanması hem adayların haklarının korunmasını hem de kurumun nitelikli iş gücüne erişimini sağlar.

Kamu Personeli
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