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İş arayanlara KPSS 50-55-60 puanla iş fırsatı! Belediyede bu kadrolara alım başladı

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İş arayanlara KPSS 50-55-60 puanla iş fırsatı! Belediyede bu kadrolara alım başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye kadrosunda istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yeni bir alım gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular 23-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detayları haberimizde...

Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiye kadrosunda istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yeni bir alım gerçekleştireceğini duyurdu. Belediye, en az lise mezunu adayları arasından 20 itfaiye eri alımı yapacak. Bu alımda adayların KPSS puanlarına önem verilecek ve en az 50 taban puanı gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

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Alımın detaylarına göre, itfaiye eri pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. KPSS puanları da dikkate alınarak en az 50 taban puan almış olmak bir ön şart olarak belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10. derece kadroda toplamda 20 itfaiye eri alımı yapacak. Bu alımda özellikle liseden denge okuldan mezun olan adayların tercih edileceği ifade ediliyor.

Kamu Personeli Alımı için başvuruda bulunacak adayların belirli kriterlere uyum sağlamaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, erkek adayların askerlik vazifesini tamamlamış olmak gibi temel şartlar aranıyor. Sağlık açısından kapalı veya yüksek alanlarda çalışmaya engel bir rahatsızlığı olmaması da başvuru için önemli bir kriter. Ayrıca, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olunması da gerekmektedir. KPSS taban puanını karşılayan adaylar, başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İtfaiyeci alımı başvuruları 23 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Belediye tarafından boy-kilo ölçümü de gerçekleştirilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 4 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Kamu Personeli
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