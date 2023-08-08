İş arayanlara üniversiteden teklif var! 35 yaş altı, bu işleri yapacak personeller için başvurular açıldı

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylara yüzleri güldürecek bir haber geldi! En az ilkokul mezunu personel alımı başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ İŞ İLANI YAYIMLANDI

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan son haberlere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine personel alımı yapılacak. Alımlar eski hükümlü, TMY kapsamında sürekli işçi olarak alınacak. Temizlik ve çevre işçisi kadrosuna alınacak olan işçilerin en az ilkokul mezunu olması ve 35 yaşı doldurmamış olması gerekiyor.





Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Başvurular 7 Ağustos tarihinde başlayarak 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması, vardiyalı çalışma sistemine uygun olması, görevli devamlı yapmasına engel ruhsal bir hastalığı ya da şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüzde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekeme gibi engel olmaması, 35 yaşını doldurmamış olması ve Trabzon Merkez- Ortahisar ilçesinde ikamet ediyor olunması gerekiyor.