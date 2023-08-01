İş arayanların son şansı uçup gidiyor! TYP personel alımlarında son düzlük: Başvurular bitiyor

Türkiye İş Kurumu'nun aktüel ilanı tüm vatandaşların ilgisini çekti. İŞKUR tarafından TYP personel alımı ilan detayları açıklandı. Kaymakamlık ve devlet özel idare teşkilatlarındaki eksikliklerin giderilmesi için toplam 1.330 TYP personelinin istihdam edileceği duyuruldu. Iğdır ve Hatay'da işe alım detayları paylaşıldı. Başvuru koşullarının detayları haberimizde..

TYP PERSONEL ALIM DETAYLARI

Halihazırda yayınlanan TYP işe alım listesinin detayları ortaya çıktı. Hatay'da 980, Iğdır'da 350 TYP çalışanının işe alınacağı açıklandı. Ayrıca 120.000 TYP çalışanının kamuya açıklanması planlanırken, uygulamanın detayları da öğrenildi. İlanlar bağlamındaki personel ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler şunları içerir:

Iğdır 350 TYP Personel Alımı

TUZLUCA - 40 İşçi İş İlanı No: 312577

KARAKOYUNLU - 30 İşçi İş İlanı No: 312776

IĞDIR MERKEZ - 250 İşçi İş İlanı No: 312578

ARALIK - 30 İşçi İş İlanı No: 312676

Iğdır'da gerçekleştirilecek olan personel alımlarında son başvuru tarihi 28 Temmuz'dur.





Hatay 980 TYP Personel Alımı

SAMANDAĞ - 60 İşçi İş İlanı no: 312889

ARSUZ - 20 İşçi İş İlanı no: 312878

DÖRTYOL - 30 İşçi İş İlanı no: 312884

İSKENDERUN - 100 İşçi İş İlanı no: 312886

YAYLADAĞI - 25 İşçi İş İlanı no: 312890

ALTINÖZÜ - 30 İşçi İş İlanı no: 312876

BELEN - 20 İşçi İş İlanı no: 312879

PAYAS - 20 İşçi İş İlanı no: 312887

DEFNE - 160 İşçi İş İlanı no: 312882

ANTAKYA - 220 İşçi İş İlanı no: 312877

KUMLU - 10 İşçi İş İlanı no: 312885

HASSA - 20 İşçi İş İlanı no: 312881

HATAY MERKEZ - 175 İşçi İş İlanı no: 312880

REYHANLI - 40 İşçi İş İlanı no: 312888

KIRIKHAN - 70 İşçi İş İlanı no: 312883

Hatay ilinde işe alım için son tarih 31 Temmuz 2023 olarak belirtilmiştir. Başvurmak istiyorsanız, lütfen başvuru prosedürünü mümkün olan en kısa sürede tamamlayın. Hatay personel alım şartları aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş ve 31/5/2006 tarihli ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası'nda yer alan kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen sigortasızlık şartlarını sağlamak,

Yaşlılık veya malullük aylığı alamamak,

Öğrenci olmaması,(AÖF öğrencileri hariç)

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayınlanan TYP personeli başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet sitesinden yapılacaktır. Kurumsal satın alma kapsamında sisteme kayıtlı olan daylar, TİP başlığı altındaki reklamlara erişebilirler. Adaylar başvuru işlemlerini https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden kolaylıkla tamamlayabilirler.