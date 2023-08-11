İş Bankası yeni personellerini arıyor! KPSS'siz iki şartı taşıyanlara başvurular açıldı

Türkiye İş Bankası, büyüme hedefleri doğrultusunda 176 idari personel alımına start verdi. Farklı pozisyonlardaki iş fırsatlarıyla, iş arayanlara kapılarını sonuna kadar açıyor. Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyenler için altın bir fırsat. Başvuruları hızla tamamlayarak, bu heyecan dolu yolculuğa katılabilirsiniz. İşte detaylar...





TÜRKİYE İŞ BANKASI 176 İDARİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İş Bankası, hız kesmeden büyümeye devam ediyor ve bu süreçte 176 idari personel pozisyonuna alım gerçekleştiriyor. Bu heyecan verici fırsatlar için ilgili duyuruda gerekli bilgiler paylaşıldı. Banka, kadrosuna yeni yetenekleri katmak ve iş gücünü güçlendirmek amacıyla bu adımları atmaktadır. İşte diğer ayrıntılar...





İş Bankası'nın personel alımı duyurusuna göre, adaylardan temel bir şart olarak en az bir üniversite mezuniyeti talep ediliyor. Engellilik durumu olan adaylar da başvurabilir, ancak engellilik derecesinin yüzde 40 veya daha fazla olması ve seçilen pozisyonda engel oluşturmaması gerekmektedir. Bu kriterlere uyan herkes, başvuru yapma şansına sahip.