  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. İş Bankası yeni personellerini arıyor! KPSS'siz iki şartı taşıyanlara başvurular açıldı

İş Bankası yeni personellerini arıyor! KPSS'siz iki şartı taşıyanlara başvurular açıldı

Yayınlanma:
İş Bankası yeni personellerini arıyor! KPSS'siz iki şartı taşıyanlara başvurular açıldı
İş Bankası personel alımı yapıyor. KPSS şartı olmadan belirtilen 2 şartı taşıyanlar için başvurular gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Bankası, büyüme hedefleri doğrultusunda 176 idari personel alımına start verdi. Farklı pozisyonlardaki iş fırsatlarıyla, iş arayanlara kapılarını sonuna kadar açıyor. Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyenler için altın bir fırsat. Başvuruları hızla tamamlayarak, bu heyecan dolu yolculuğa katılabilirsiniz. İşte detaylar...

banka personeli

TÜRKİYE İŞ BANKASI 176 İDARİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İş Bankası, hız kesmeden büyümeye devam ediyor ve bu süreçte 176 idari personel pozisyonuna alım gerçekleştiriyor. Bu heyecan verici fırsatlar için ilgili duyuruda gerekli bilgiler paylaşıldı. Banka, kadrosuna yeni yetenekleri katmak ve iş gücünü güçlendirmek amacıyla bu adımları atmaktadır. İşte diğer ayrıntılar...

iş bankası

İş Bankası'nın personel alımı duyurusuna göre, adaylardan temel bir şart olarak en az bir üniversite mezuniyeti talep ediliyor. Engellilik durumu olan adaylar da başvurabilir, ancak engellilik derecesinin yüzde 40 veya daha fazla olması ve seçilen pozisyonda engel oluşturmaması gerekmektedir. Bu kriterlere uyan herkes, başvuru yapma şansına sahip.

Kamu Personeli
Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personeller alınacak! Diplama şartı yok
Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personeller alınacak! Diplama şartı yok
KPSS 50 puanla belediye ve kurumlara personel alımı başladı! Şarta uyanlar kaçırmasın
KPSS 50 puanla belediye ve kurumlara personel alımı başladı! Şarta uyanlar kaçırmasın
THY 27 bin TL maaşla çalışacak kabin memurları arıyor! Kadın erkek başvuru şartları açıklandı
THY 27 bin TL maaşla çalışacak kabin memurları arıyor! Kadın erkek başvuru şartları açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan iş arayan gençlere müjde! Bu şartlarla Bakanlık'ta memur olabilirsiniz
Dışişleri Bakanlığı'ndan iş arayan gençlere müjde! Bu şartlarla Bakanlık'ta memur olabilirsiniz
Çalışmak isteyene MEB kapıları açıldı! En az ilkokul mezunu olanlar hemen başvurabilir
Çalışmak isteyene MEB kapıları açıldı! En az ilkokul mezunu olanlar hemen başvurabilir
Başvuruların bitmesine çok az kaldı: Tam 1142 personel alımı yapılacak!
Başvuruların bitmesine çok az kaldı: Tam 1142 personel alımı yapılacak!
KPSS'den 60 puan alanlar Bakanlıkta işe başlayacak! 11 ilde başvurular açılıyor
KPSS'den 60 puan alanlar Bakanlıkta işe başlayacak! 11 ilde başvurular açılıyor