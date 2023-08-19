İşçi alım kervanına o bakanlıkta dahil oldu! Zamlı maaşları gören başvuru yapacak: Özel şartlar açıklandı!

Dışişleri Bakanlığı, nitelikli personel arayışını sürdürerek toplamda 50 sözleşmeli personel alımına başvuruları kabul etmeye başladı. Alım duyurusuna göre, 15 şoför, 15 günlük servis ve temizlik hizmetleri personeli ile 20 basit bakım hizmetleri personeli pozisyonları için alım gerçekleştirilecektir.

Başvurular 14 Ağustos itibariyle başlamış olup, adayların genel ve özel şartları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların en az 18 yaşını tamamlamış ve en fazla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 2022 yılı KPSS-B sınavına katılarak KPSSP94 puan türünde en az 65 puan almış olma şartı da aranmaktadır.

Adayların askerlik durumu, disiplin mevzuatına uygunluk, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almama gibi kriterlere de uyum sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, ilan edilen pozisyonlara özgü özel şartları karşılamaları ve sağlık incelemesinin olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

Şoför, Temizlik ve Servis Hizmetleri, Basit Bakım Hizmetleri alanları için özel mezuniyet ve sertifika şartları ile vardiyalı çalışma düzenine uyum ve sağlık koşulları gibi faktörler değerlendirilecektir. Adaylar birden fazla pozisyon için başvuru yapamayacak ve tercih ettikleri pozisyon için sıralamaya katılacaklardır.

Başvurular, 14 Ağustos ile 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı web adresi aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir. Başvurular için gerekli evraklar bu platforma yüklenecek olup, posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir. Bu fırsat, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmayı hedefleyen adaylar için önemli bir kariyer adımı olabilir.



Dışişleri Bakanlığı'nın bu yeni personel alımı, kurumun kalifiye ve yetenekli insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Başvuru yapacak adaylar, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve kamu hizmeti alanlarında önemli bir deneyim kazanma fırsatını elde edeceklerdir. Çalışanlar, uluslararası konferanslara ve toplantılara katılma, farklı kültürleri anlama ve yurtdışı görevlerde yer alma gibi önemli imkanlarla karşılaşabilecektir.

Adayların seçilme süreci titizlikle yürütülecektir. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasının ardından adaylar, mülakat ve yetenek testlerine tabi tutulabilirler. Bu aşamalar, en uygun adayları seçmek ve Dışişleri Bakanlığı'nın vizyon ve hedeflerine en iyi şekilde katkıda bulunabilecek personeli belirlemek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı'nın ulusal ve uluslararası ilişkilerdeki önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu alımla birlikte kurumun daha etkin ve verimli çalışma kapasitesine sahip olması hedeflenmektedir. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaparak uluslararası diplomasi alanında kariyer yapma ve ülkenin çeşitli meselelerinde etkili bir rol oynama fırsatı sunulmaktadır.

Bu personel alımı duyurusu, nitelikli ve yetenekli bireylerin Dışişleri Bakanlığı'nda önemli bir rol üstlenme şansını yakalaması için bir kapı aralamaktadır. Başvuru sürecinin titizlikle takip edilmesi ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması, adayların başarılı bir şekilde seçilmeleri için önemlidir.