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İşe girmek isteyenler elini çabuk tutsun! EGM personel alımı başvuruları bitti bitecek!

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İşe girmek isteyenler elini çabuk tutsun! EGM personel alımı başvuruları bitti bitecek!
Emniyet Genel Müdürlüğü, son duyurduğu personel alım ilanıyla çeşitli pozisyonlarda yeni alımların gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu alımların, KPSS şartı aranmaksızın yapılacağı vurgulandı. İşte personel alım detayları...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ilana göre, yeni personel alımları gerçekleştirilecek. Bu alımlar, Polis Evi Şube Müdürlüğü bünyesine yapılacak ve farklı kadrolarda gerçekleştirilecek. Özellikle dikkat çeken nokta ise, alımlarda KPSS şartının aranmayacağı oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

başvuru

Adaylardan aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrumiyet bulunmama, sağlık sorunlarına engel teşkil etmeme, olumlu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçme, erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin belirli kriterler yer alıyor.

Fethiye Polisevi İşletmeciliği bünyesinde ise 5 kişilik kadroya yönelik alımlar yapılacak. Bu kadroda yer alacak personeller arasında 2 bulaşıkçı (stevard) ve 3 garson (servis elemanı) bulunacak.

Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağına dikkat çekilen ilanda, başvuruların 11 Ağustos'ta başlayacağı ve 15 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi. Bu süre içinde ilgilenen adayların başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Kamu Personeli
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