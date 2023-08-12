İŞKUR binlerce kişiye iş kapısı olacak! 4 devlet kurumuna bu şartlara göre personeller alınacak

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında gerçekleştirdiği işçi personel alımları, kamu sektöründe kariyer hedeflerine yönelen bireylere umut veren bir fırsat sunuyor. Bu program sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) gibi önemli kamu kurumları ile İl Özel İdareleri, Valilikler ve Kaymakamlıklar gibi diğer kurumlar, iş arayanlara kapılarını açarak toplamda 11.340 kişiye istihdam sağlama hedefiyle hareket ediyor.

Bu farklı sektörlerden gelen kamu kurumları, çeşitli beceri ve yeteneklere sahip bireylerin katılımını teşvik ederek istihdam olanaklarını artırıyor. Programın uygulandığı 9 farklı şehirde, gençlerin ve iş arayanların istihdama katkı sağlaması hedefleniyor. Bu sayede, genç nüfusun istihdam edilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

BAŞVURU DETAYLARI





İŞKUR TYP işçi personel alımıyla birlikte, kamu sektöründe istihdam edilecek olan 11.340 birey, ülke ekonomisine olumlu katkı sağlama fırsatı yakalıyor. MEB, GSB, KYK, İl Özel İdareleri, Valilikler ve Kaymakamlıklar tarafından yürütülen bu alım süreci, iş arayanlara değerli bir destek sunmanın yanı sıra, bireylerin hayatını değiştirmenin ötesinde ülke ekonomisine de pozitif etkiler sunacak.



İŞKUR TYP işçi personel alımından yararlanmak isteyen bireyler, başvuru sürecini dikkatle takip etmelidirler. Gerekli şartları ve belgeleri eksiksiz bir şekilde inceleyip tamamlamak, bu değerli fırsatı kaçırmamak adına son derece kritik öneme sahiptir.

