İŞKUR' dan ev hanımlarına ayda 11.000 TL maaş! Evden bu işi yaparak paraya para demeyecekler

İŞKUR, evde paketleme işlerini sunarak ev hanımları ve işsiz gençlere ek gelir fırsatı sunuyor. Ağustos ayı için açıklanan yeni paketleme iş ilanları, kına, sabun, nikah şekeri gibi ürünlerin paketlenmesiyle asgari ücret düzeyinde kazanç elde edilmesini sağlıyor.



BAŞVURU DETAYLARI





İş arayanlar, İŞKUR'un resmi web sitesine giderek "paketleme işi" kriteriyle arama yaparak ilgili ilanları inceleyebilirler. Uygun bir ilan bulduktan sonra, başvuru adımlarını takip ederek başvuruda bulunabilirler. İşKUR yetkilileri başvuru yapan adaylarla iletişime geçerek süreci yönlendirecektir.

Ancak, İŞKUR'un paketleme iş ilanlarına başvurmadan önce dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor:

İlanın ayrıntılarını dikkatlice okumak, çalışma saatleri, ödeme koşulları ve iş tanımını anlamak oldukça önemlidir.

İşverenin geçmişini araştırmak, firma veya kişi hakkında geri bildirimleri kontrol etmek güvenlik açısından önem taşır.

Ön ödeme veya kişisel bilgi taleplerine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu tür talepler genellikle dolandırıcılık işaretleri olabilir.

İş teklifi ile ilgili gelen telefon veya e-postaları iyi değerlendirmek, güvensiz iletişimlerden kaçınmak önemlidir.

İş teklifini kabul etmeden önce yüz yüze görüşme yapmak ve resmi belgeleri incelemek gereklidir.

Evde paketleme işleri, ev hanımları ve işsiz gençler için önemli bir fırsat sunabilir. Ancak, dolandırıcılık riskini minimize etmek adına dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmek her zaman önemlidir.