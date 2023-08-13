İŞKUR TYP başvuruları tam gaz sürüyor! En az lise mezunu 18-40 yaş arası okullara personel alımı başvuruları başladı

Heyecanla Beklenen İŞKUR TYP Başvuruları Başladı mı? Okullarda Temizlik Görevlisi Alımı Ne Zaman?

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) alımları için beklenen an geldi. Özellikle işsizlik oranlarının yüksek olduğu dönemlerde büyük bir önem taşıyan İŞKUR TYP, bu kez okullarda görevlendirilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımlarıyla gündeme geliyor.

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alacak temizlik personelleri ve güvenlik görevlilerine ilişkin alımların ne zaman yapılacağı merak konusu. İş arayanların en çok sorduğu sorulardan biri olan "İŞKUR TYP başvuru şartları neler ve tarihleri ne zaman?" sorusu, heyecanla beklenen cevapları içeriyor.

MEB bünyesindeki okullarda görev alacak temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için ilanlar henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak, okulların 11 Eylül 2023 tarihinde açılması planlandığı göz önünde bulundurulduğunda, alımların bu tarih öncesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İŞKUR TYP kapsamında temizlik görevlisi ve güvenlik personeli alımlarının, okulların açılmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

İŞKUR TYP başvuru süreci ve başvuru şartları hakkındaki detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bu alımların birçok iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat sunduğu biliniyor. Özellikle işsizlikle mücadele eden bireyler için İŞKUR TYP, hem geçici bir iş imkanı sunuyor hem de deneyim kazanma fırsatı sağlıyor. Heyecanla beklenen alım ilanlarının yakın bir zamanda duyurulması ve başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. İş arayanlar için bu fırsatı takip etmek, gelecek için umut vadeden bir adım olabilir.

İŞKUR TYP Başvuru Şartları Belli Oldu: Koruma ve Güvenlik ile Temizlik Görevlisi Olmak İsteyenler İçin Şartlar Neler?

İş arayanlar için büyük önem taşıyan İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) başvurularının heyecanla beklenen şartları açıklandı. Özellikle koruma ve güvenlik ile temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için belirlenen başvuru şartları merak konusu oldu. İşte başvuruda bulunmak isteyen adayların dikkatle incelemesi gereken detaylar...

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları:

- En az lise mezunu olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 40 yaşını doldurmamış olmak,

- Bedenen ve aklen sağlıklı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

- Silahlı görevde bulunmaya engel bir durumu olmamak,

- Engelli veya eski hükümlü olmamak.

**Temizlik Görevlisi Başvuru Şartları:**

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Eski hükümlü olmamak,

- Görev yapmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak,

- Kamusal haklardan yoksun olmamak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

- Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar, İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecekler.

Toplum Yararına Program (TYP) Nedir? İşsizlere Uyum ve Geçici Gelir Desteği Sağlayan Önemli Program



Toplum Yararına Program (TYP), işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya belirli bölgelerde, toplum yararına işlerin veya hizmetlerin gerçekleştirilmesini amaçlayan bir programdır. Bu programlar, İŞKUR (İş Kurumu) tarafından yönetilir ve iş arayanlara hem işgücü piyasasına uyum sağlama fırsatı sunar, hem de geçici gelir desteği sağlayarak ekonomik destek sunar.

Özellikle dar gelirli veya işsiz bireylerin iş deneyimi kazanmalarını, iş alışkanlıkları edinmelerini ve günlük iş yaşamına adapte olmalarını amaçlayan TYP, iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefler. Bu program kapsamında yapılan iş veya hizmetler genellikle kamu hizmeti niteliği taşır. Temizlik, bakım, peyzaj düzenlemesi, kamu binalarının bakımı gibi alanlarda çalışanlar, hem toplumun ihtiyaçlarına katkı sağlar hem de kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar.

TYP'nin bir diğer önemli yönü ise geçici gelir desteği sağlamasıdır. Program kapsamında çalışan işsizlere belirli bir ücret ödenir. Bu ödeme, kişinin hane gelirine ek bir katkı sağlar ve maddi zorlukların hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca, işsizlerin iş hayatına yeniden entegre olmaları için gerekli olan ara dönemi daha kolay geçirmelerine olanak tanır.

Toplum Yararına Program (TYP), hem toplumsal ihtiyaçlara cevap verirken hem de işsiz bireylerin istihdam kabiliyetini artırarak kendi ekonomik bağımsızlıklarını sağlamalarını destekler. Bu program sayesinde işsizler, iş deneyimi kazanırken aynı zamanda toplumun genel çıkarlarına da hizmet ederler.