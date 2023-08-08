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İşsizlere İŞKUR'dan güzel haber! Bu kadrolara 2.280 kişi alınacak: Başvurular açıldı

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İşsizlere İŞKUR'dan güzel haber! Bu kadrolara 2.280 kişi alınacak: Başvurular açıldı
İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları araştırırken İŞKUR yüzleri güldürdü! Yeni iş ilanları yayımlandı! Tüm detaylar haberimizde.

İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlar iş arayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR binlerce personel alımı müjdesi verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan güncel ilanlara göre 2.280 büro memuru alımı yapılacak. Büro memuru alımı ile ilgili tüm detaylar ve şartlar https://esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Alımların genel olarak şartları şu şekilde; 

işkur güncel büro memuru alımları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, İŞJUR kaydı olması gerekiyor. Büro memuru alımları için ofiste gerekli tüm işlerin yapılması, yoğun iş temposuna ayak uydurulabilmesi şartları da aranıyor. Güncel olarak yayımlanan ilanlara göre 228 ofis çalışanı, 2075 katip, 51 idari katip, 58 idari yönetici, 180 büro yöneticisi ve sekreter, 309 sekreter, 23 tıbbi belge ve sekreter, 356 resepsiyonist alınacak. 

Kamu Personeli
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