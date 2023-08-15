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İstanbul, İzmir, Çanakkale, Gaziantep, Antalya ve 27 ilde iş arayanlara müjde! KPSS şartsız iş başvuruları açıldı!

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İstanbul, İzmir, Çanakkale, Gaziantep, Antalya ve 27 ilde iş arayanlara müjde! KPSS şartsız iş başvuruları açıldı!
İş arayan adaylara müjde! İŞKUR yeni ilanlarını yayımladı. Birçok farklı ilde personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Tam 32 farklı ilde personel alımları başladı! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

32 FARKLI İLDE PERSONEL ALIMI BAŞLADI

İŞKUR tarafından yayımlanan son ilanlara göre İstanbul, Çanakkale, Aydın, Eskişehir, Bingöl, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Bolu, Samsun, Muğla, Denizli, Manisa, Sivas, Nevşehir, Burdur, Bursa, Yalova, Mersin, Isparta, Bilecik, Tekirdağ, Amasya, Kahramanmaraş, Sakarya, Kırklareli, Antalya, Erzurum, Adana, Kars, Konya illerinde personel alımı yapılacak.

işkur kurum dışı iş ilanları yayımlandı

 Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevin yapılmasına engel bir rahatsızlığı olmaması, erkek adaylarla askerlikle ilişiği olmaması, herhangi bir suç hükmü olmaması, en az 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşını doldurmamış olması şartları aranacak. Aynı zamanda adaylardan KPSS şartı aranmayacak. İŞKUR Kurum Dışı İlanlar olarak yayımlanan ilanların son başvuru tarihi 30 Eylül olacak. 

Kamu Personeli
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