İstanbul, Manisa ve Konya'da iş arayanlar yaşadı! 2 şartı sağlayan 55 puanla memur olacak

Belediyeler, memur alımı ilanlarını duyurdu. Farklı pozisyonlarda Ön Lisans ve Lisans mezunu toplam 251 memur alımı yapılacak. Bu memur alımıyla ilgili detaylar nedir? Son dakika haberine göre, üç farklı belediye tarafından yapılan duyuruya göre, belediyeler personel eksikliğini gidermek için çeşitli kadrolarda ve niteliklerde 251 Memur alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İtfaiye Eri, Zabıta Memuru yönetmeliği ve ilk defa atanacaklara yönelik esaslara göre yapılacak ve adayların KPSS şartını taşıması gerekecek.

İşin Olsa ekibi olarak, bu haberi detaylarıyla aktaracağız. Belediyelerin memur alımları, kontenjan bilgileri ve başvuru koşulları merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...





BELEDİYELER MEMUR ALIMI YAPIYOR

Üç ayrı belediye, toplamda 251 memur alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarda Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar değerlendirilecek. İlanlara göre;

Toplam 251 memur alımında kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:

6 Tahsildar

200 İtfaiye Eri

25 Düz Memur

20 Zabıta Memuru

Bu memur alımları Manisa, İstanbul ve Konya illeri için geçerli olacak. İşte diğer ayrıntılar...





Başvurular için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Bunun yanı sıra özel olarak eğitim düzeyi, KPSS puanı, yaş, boy, sağlık gibi nitelikler de değerlendirilecek.

Bu belediye memur alım ilanları, farklı pozisyonlarda istihdam sağlayarak belediyelerin personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. İlgilenen adayların başvurularını bu şehirlerdeki ilgili belediyelere yapmaları gerekecek. Her pozisyonun kendi özel şartları ve gereklilikleri olacak. Adayların bu şartları incelemeleri ve başvuru için gerekli belgeleri hazırlamaları önemli olacak.

Belediye memur alımları, istihdam alanlarından biri olarak geniş bir kapsama sahip. Farklı pozisyonlarda alınacak memurlar, belediyelerin hizmet kalitesini artırmayı ve halka daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu tür ilanlar, iş arayanların ve memur olmak isteyenlerin yakından takip ettiği fırsatlar arasında yer alıyor.

Belediyelerin memur alım ilanlarında aranan genel şartlar oldukça önemli. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, sağlık sorunu taşımaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor. Ayrıca suç hükümlülüğü bulunmamalı ve erkek adaylar için askerlik durumu düşünülmelidir.

KPSS şartı da başvuru aşamasında dikkate alınan önemli bir faktör. Belediyeler, en düşük 55 KPSS puanı ile memur alımı yapacak. Bu noktada adayların 2022 KPSS sınavından Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden en az 55 veya 70 puan elde etmiş olmaları bekleniyor.

Eğitim şartı da alım sürecinde belirleyici bir unsur. Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak olduğundan, ilgili alanlarda 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite eğitimi almış olmak gereklidir.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri pozisyonları için de özel şartlar belirlenmiştir. Boy kriterine dikkat edilmeli; erkeklerde 167 cm, kadınlarda 160 cm boyundan kısa olunmamalıdır. B sınıfı sürücü belgesine sahip olunmalı, 30 yaşından gün almamış olunmalı ve sağlık açısından görev yapmaya engel bir durumun bulunmamalıdır.

Belediyelerin memur alım süreci Eylül ayında başlayacak. Bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, ilgili belediyelerin detaylarını takip etmelidir. İlanlarda belirtilen başvuru şartlarına dikkat ederek başvuru yapmak, adayların bu fırsattan yararlanabilmesi için önemli bir adımdır. Belediyeler, personel eksikliğini gidermek üzere bu tür alımları düzenleyerek kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.