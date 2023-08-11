İstanbul'da iş arayanlara dev fırsat! Belediyeye sözleşmeli personel alımı duyurusu geldi

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için sözleşmeli personel alımı duyurdu. Başvurular 18-22 Ağustos 2023 tarihleri arasında, saat 16.30'a kadar kabul edilecek. İlgilenen adaylar bu tarihler arasında başvurularını yapabilirler. İşte detaylar...





İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYESİ İŞ ARAYANLAR İÇİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, veteriner hekim ve mühendis kadrolarında personel alımı yapacak. Başvurular, KPSS'den en az 70 puan alan adaylar için açık. Başvuru süresi 18 Eylül 2023 ile 22 Eylül 2023 arasında, saat 16.30'a kadar devam edecek. İşte diğer ayrıntılar...





Başvuru yapacak adaylar, belgelerini Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da iletebilirler. Başvurular, Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresinde gerçekleşecek.

Ayrıca, elektronik ortamda yapılan başvurular için gereken belgeler eklenerek başvurular 18 Eylül 2023 ile 22 Eylül 2023 tarihleri içerisinde www.beyoglu.bel.tr internet sitesinden de gerçekleştirilebilecek.

Beyoğlu Belediyesi, bu pozisyonlara nitelikli personel kazandırmayı amaçlıyor. KPSS puanı, adayların başvuru hakkını belirlerken, belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi de önemlidir. Adaylar başvuru tarihlerini kaçırmadan gerekli adımları atarak, ilgili pozisyonlarda çalışma fırsatını değerlendirebilirler.

Verilen ilan için belirlenen unvanın gerektirdiği öğrenim seviyesine sahip olunması ve 2022 KPSS'den ilgili unvanlar için istenilen puan türünden asgari puanı almış olmak gerekmektedir. Ayrıca, daha önce çalıştığı kamu kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak gereklidir. İlgili unvan için gerekli olan (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak da gerekmektedir.