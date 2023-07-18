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İzmir'de iş arayanlara büyük fırsat! Belediyeye ilkokul, lise, üniversite mezunu personeller alınacak: Koşullar açıklandı

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İzmir'de iş arayanlara büyük fırsat! Belediyeye ilkokul, lise, üniversite mezunu personeller alınacak: Koşullar açıklandı
İzmir Büyükşehir Belediye’sinden iş arayanlar için müjde haber geldi. İZELMAN bünyesinde birçok personel alımını açacak. İşte detaylar…

İzmir Büyükşehir Belediye’si bünyesinde bulunan İZELMAN, kurum bünyesindeki eleman eksikliğini tamamlamak için personel alımlarını açacak. Farklı kadrolarda yapılacak olan alımlarda toplamda 42 personel olacak. İşte kadrolar;

1. Şoförler

15 adet şoför,

5 adet şoför/ambulans ve sağlık teknikeri,

3 adet şoför arama kurtarma personeli

izelman işçi alımı

2. Arama Kurtarma Personeli

7 adet arama kurtarma personeli,

3. Teknisyenler

3 adet otomotiv elektromekanik teknisyeni,

1 adet tesviyeci,

1 adet otomotiv teknolojisi teknisyeni,

2 adet endüstriyel bakım onarım teknisyeni,

1 adet bilgisayarlı makine imalatı teknisyeni,

1 adet baskı öncesi operatörü,

1 adet iklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri,

4. Diğer

1 adet vasıfsız işçi,

1 adet temizlik personeli,

izelman işçi alımı

Başvuru Şartları ve Detayları

İş başvurusu yapmak isteyenler;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı,

2. Kamu haklarından mahrum kalmamış olmalı,

3. İş yapmasını engelleyecek sağlık sorunlarının bulunmaması

Gerekmektedir. İZELMAN alımları başlamış durumda. 14 – 31 Temmuz arasında gerçekleşecek olan başvurular için CV’lerinizi İZELMAN’ın e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kamu Personeli
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