İzmir'de iş arayanlara büyük fırsat! Belediyeye ilkokul, lise, üniversite mezunu personeller alınacak: Koşullar açıklandı
İzmir Büyükşehir Belediye’si bünyesinde bulunan İZELMAN, kurum bünyesindeki eleman eksikliğini tamamlamak için personel alımlarını açacak. Farklı kadrolarda yapılacak olan alımlarda toplamda 42 personel olacak. İşte kadrolar;
1. Şoförler
15 adet şoför,
5 adet şoför/ambulans ve sağlık teknikeri,
3 adet şoför arama kurtarma personeli
2. Arama Kurtarma Personeli
7 adet arama kurtarma personeli,
3. Teknisyenler
3 adet otomotiv elektromekanik teknisyeni,
1 adet tesviyeci,
1 adet otomotiv teknolojisi teknisyeni,
2 adet endüstriyel bakım onarım teknisyeni,
1 adet bilgisayarlı makine imalatı teknisyeni,
1 adet baskı öncesi operatörü,
1 adet iklimlendirme ve soğutma teknolojisi teknikeri,
4. Diğer
1 adet vasıfsız işçi,
1 adet temizlik personeli,
Başvuru Şartları ve Detayları
İş başvurusu yapmak isteyenler;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı,
2. Kamu haklarından mahrum kalmamış olmalı,
3. İş yapmasını engelleyecek sağlık sorunlarının bulunmaması
Gerekmektedir. İZELMAN alımları başlamış durumda. 14 – 31 Temmuz arasında gerçekleşecek olan başvurular için CV’lerinizi İZELMAN’ın e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.