Kamu kurumları istihdam seferberliğine başladı! Başvuruları kaçıran pişman olacak: TCDD, GİB, TMO düğmeye bastı

Memur alım ilanları sıklıkla yayınlanmaya başlandı. DHMİ, TCDD, GİB ve TMO'da toplam 685 kişi istihdam edilecek. En az ortaokul mezunu adaylar için kontenjan ve başvuru koşullarının detayları haberimizde yer alıyor.