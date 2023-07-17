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Kamu kurumları istihdam seferberliğine başladı! Başvuruları kaçıran pişman olacak: TCDD, GİB, TMO düğmeye bastı

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Kamu kurumları istihdam seferberliğine başladı! Başvuruları kaçıran pişman olacak: TCDD, GİB, TMO düğmeye bastı
Memur alım ilanları sıklıkla yayınlanmaya başlandı. DHMİ, TCDD, GİB ve TMO'da toplam 685 kişi istihdam edilecek. En az ortaokul mezunu adaylar için kontenjan ve başvuru koşullarının detayları haberimizde yer alıyor.

Dört kamu kuruluşu, kamu sektöründe iş arayanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. DHMİ, TCDD, GİB ile TMO insan gücü açığını kapatmayı hedefleyerek toplam 685 kişiye istihdam sağlayacak. Başvuru süreci 6 Temmuz'da başlayacak ve bugün gece yarısı sona erecek. Adaylar KPSS 2023/1 Tercih Kılavuzunu kullanarak başvuru yapabilirler.

ALIM YAPACAK KURUM VE KONTENJANLAR

TCDD TMO, GİB ve DHMİ alım kontenjanları aşağıdaki gibidir:

> TCDD 56 memur alımı

> TMO 193 memur alımı

> DHMİ 196 memur alımı

> GİB 240 personel alımı şeklinde toplamda 685 kişin,n istihdamı sağlanacak.

Kamu kurumları istihdam seferberliğine başladı

Lise, ön lisans ve üniversite mezunları arasından seçilerek "Teknisyen, Memur, Şoför, Mühendis, Avukat, İstatistikçi, İtfaiyeci, Muhasebeci, Depocu, Katip, Kimyager, İş Makinesi Şoförü, Köprü Operatörü, Temizlikçi" alımları gerçekleştirilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

 - 657 sayılı Kamu Görevlileri Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Lise sınav puanı 2022 KPSS P94, üniversite diploması P93 ve üniversite P3 puanına sahip olmak,

- Sosyal koruma kurumlarından aylık veya ödenek almamış olmak.

 Yukarıdaki kriterlere uyan adaylar başvuru yapabilir.

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