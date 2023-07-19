Kamuda 22 bin TL maaşla çalışmak isteyenler buraya! En az lise diploması olanlar işe alınacak: Büro memuru alımı duyurusu geldi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından farklı pozisyonlar için personel alımı yapılacağına dair genelge yayınladı. Duyuruda, en az ilkokul mezunu olarak personel istihdam edileceği belirtildi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"6 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Esaslar”ın 2 nci Ekinin (b) bendine göre, KPSS (B Grubu puan sıralamasına göre), 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun'daki 4. maddesinin (B) bendine göre aşağıda belirtilen pozisyonlar için toplam 11 sözleşmeli personel çalıştırılacaktır. Alınacak personelin giderleri ise özel bütçelerden karşılanmak üzere Üniversitemiz tarafından sağlanacaktır."

ARANAN KOŞULLAR





Bu pozisyona başvuracak adaylarda bazı şartlar aranır. Bu şartları taşımayan adayların başvuruları ise kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarına ilişkin paylaşılan terimler şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- 657 sayılı Kadro ve Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşıması,

- Vatandaşlıktan mahrum olmaması,

- Erkekler için askerlik hizmetine ilişkin olarak; askerlik yapmamış, muvazzaf askerlik yapmış veya bu hizmeti askıya almış veya yedek seferberlik rütbesine intikal etmiş olması,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen sürenin bitiminden sonra dahi; devlet güvenliğine karşı suçlar, hatta af veya kasıtlı suçlar için bir yıl ya da daha fazla hapis cezası, anayasal düzene ve işleyişi ile ilgili suçlar, zimmete para geçirme, yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, iflastan hüküm giymemiş dolandırıcılık, dolandırıcılık ihale, dolandırıcılık, suç veya kaçakçılık yoluyla gayrimenkul değeri aklanması.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevlerini sürekli olarak yapmasına engel olacak akıl hastalığı ve bedensel yaralanmalara bağlı bir engeli bulunmaması,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan /B maddesine göre, sözleşmeli kapsamında istihdam edilenler, hizmet akdine aykırı bir fiil nedeniyle acentelik sözleşmelerini feshetmeleri veya hizmet süresi boyunca tek taraflı olarak sözleşmelerini feshetmeleri halinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen istisnai haller dışında, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmemişse kuruluşların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli maaşı veya yaşlılık yardımı almaması,

- İşin gereği olarak mesai saatlerinin dışında ve hafta içi çalışmalarına engel olunmaması.

BAŞVURU DETAYLARI

İlanda belirtilen başvuru adresinin "Rektör Kütahya Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sağlık Bilimleri Üniversitesi No:Merkez 22 / Kütahya İnsan Kaynakları Birimi" olmasına rağmen başvurunun tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih ve duyuru çıkış tarihi 17 Temmuz şeklinde belirtilmiştir.