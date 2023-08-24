Kırıkkale, Antalya, Konya ve 8 ilde iş arayanlara müjde! KYK yurtlarına yüksek maaşlı personeller alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR Toplum Yararı Programları kapsamında iş gücüne yeni bir soluk getiriyor. Yayımlanan son alım ilanlarına göre, ülke genelinde 27 farklı şehirde toplamda 2495 TYP personeli alımının yapılacağı duyuruldu. Bu alımların özellikle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki eksikliği gidermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Gençlerimizin istihdamına yönelik bu adım, İŞKUR'un Toplum Yararı Programları çerçevesinde hayata geçiriliyor. Alımların dağılımı 27 farklı şehirde gerçekleştirilecek olması, gençlerin istihdamına ve yerel ekonomilere olumlu katkı sağlamayı hedefliyor. Bu süreçle birlikte, gençlerin yeni iş imkanlarına kavuşması ve toplumun çeşitli alanlarında değerli deneyimler kazanması amaçlanıyor.

ALIM YAPILACAK İLLER VE PERSONEL SAYILARI







Özellikle KYK yurtlarında görevlendirilecek olan TYP personelleri için başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, temizlik görevlisi pozisyonunda çalışacak personel arayışında ve bu alım için KPSS şartı aranmayacağını vurguladı.

İşin Olsa ekibi olarak, güncel alım ilanlarını takipçileriyle paylaşacaklarını belirten Bakanlık yetkilileri, bu kapsamda İŞKUR üzerinden başvuruların alınacağını belirtti. Ayrıca, geçici madde 5 alanında yapılacak personel alımlarının 9 ay süreyle devam edeceği ve TYP süresinin de uzatıldığı ifade edildi.

Son Başvuru Tarihi 26 Ağustos 2023 Tarihine Kadar Olan İlanlar:

Sinop 36 TYP Personel Alımı İlanı:



Sinop Merkez - 36 İşçi Alımı İş İlanı No: 313576

Antalya 248 TYP Personel Alımı İlanı:

Serik - 19 İşçi Alımı İş İlanı No: 313487

Konyaaltı - 130 İşçi Alımı İş İlanı No: 313492

Alanya - 47 İşçi Alımı İş İlanı No: 313499

Korkuteli - 10 İşçi Alımı İş İlanı No: 313494

Kumluca - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 313493

Manavgat - 27 İşçi Alımı İş İlanı No: 313500

Yozgat 20 TYP Personel Alımı İlanı:

Yozgat Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 313477

Kırıkkale 22 TYP Personel Alımı İlanı:

Yahşihan - 22 İşçi Alımı İş İlanı No: 313524

Isparta 70 TYP Personel Alımı İlanı:

Isparta Merkez - 6 İşçi Alımı İş İlanı No: 313491

Isparta Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 313488

Isparta Merkez - 52 İşçi Alımı İş İlanı No: 313486

Isparta Merkez - 7 İşçi Alımı İş İlanı No: 313490

Adıyaman 35 TYP Personel Alımı İlanı:

Adıyaman Merkez - 35 İşçi Alımı İş İlanı No: 313476

Kocaeli 128 TYP Personel Alımı İlanı:

İzmir - 128 İşçi Alımı İş İlanı No: 313485

Yalova 30 TYP Personel Alımı İlanı:

Yalova Merkerz - 30 İşçi Alımı İş İlanı No: 313496

Trabzon 25 TYP Personel Alımı İlanı:

Ortahisar - 25 İşçi Alımı İş İlanı No: 313483

Konya 322 TYP Personel Alımı İlanı:

Karatay - 322 İşçi Alımı İş İlanı No: 313517

Ağrı 51 TYP Personel Alımı İlanı:

Ağrı Merkerz - 51 İşçi Alımı İş İlanı No: 313538

Son Başvuru Tarihi 27 Ağustos 2023 Tarihine Kadar Olan İlanlar:

Kars 22 TYP Personel Alımı İlanı:

Kars Merkez - 22 İşçi Alımı İş İlanı No:

Edirne 94 TYP Personel Alımı İlanı:

Edirne Merkez - 10 İşçi Alımı İş İlanı No: 313543

Edirne Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 313547

Edirne Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 313582

Edirne Merkez - 44 İşçi Alımı İş İlanı No: 313581

Kilis 20 TYP Personel Alımı İlanı:

Kilis Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No:

İstanbul 605 TYP Personel Alımı İlanı:

Bakırköy - 605 İşçi Alımı İş İlanı No:

Erzurum 75 TYP Personel Alımı İlanı:

Yakutiye - 75 İşçi Alımı İş İlanı No: 313495

Düzce 28 TYP Personel Alımı İlanı:

Düzce Merkez- 28 İşçi Alımı İş İlanı No:

Tunceli 128 TYP Personel Alımı İlanı:

Tunceli Merkez - 18 İşçi Alımı İş İlanı No: 313535

Tunceli Merkez - 110 İşçi Alımı İş İlanı No: 313527

Çanakkale 102 TYP Personel Alımı İlanı:

Çanakkale Merkez - 102 İşçi Alımı İş İlanı No: 31354

Kırşehir 36 TYP Personel Alımı İlanı:

Kırşehir Merkez- 36 İşçi Alımı İş İlanı No: 313520

Kırıkkale 22 TYP Personel Alımı İlanı:

Merkez - 22 İşçi Alımı İş İlanı No:

Kırklareli 22 TYP Personel Alımı İlanı:

Merkez - 22 İşçi Alımı İş İlanı No:

Afyonkarahisar 42 TYP Personel Alımı İlanı:

Afyonkrahisar Merkez - 42 İşçi Alımı İş İlanı No:

Karaman 48 TYP Personel Alımı İlanı:

Karaman Merkez - 48 İşçi Alımı İş İlanı No:

Kayseri 103 TYP Personel Alımı İlanı:

Melikgazi - 103 İşçi Alımı İş İlanı No:

Bartın 138 TYP Personel Alımı İlanı:

Kurucaşile - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 313376

Amasra - 10 İşçi Alımı İş İlanı No: 313377

Bartın Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 313285

Bartın Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 313276

Bartın Merkez - 8 İşçi Alımı İş İlanı No: 313278

Ulus - 12 İşçi Alımı İş İlanı No: 313279

Bartın Merkez - 45 İşçi Alımı İş İlanı No: 313277

Bartın Merkez - 38 İşçi Alımı İş İlanı No: 313497

Batman 23 TYP Personel Alımı İlanı:

Batman Merkez - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 313529





TYP personel alımlarının detaylarına göre, ilanların şehir bazında sıralandığı görülüyor. Başvuruların son tarihleri de belirtilerek, adayların başvurularını zamanında gerçekleştirmeleri isteniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu adımıyla, özellikle genç işsizliği ve istihdam sorununa çözüm sağlama hedefi güdüldüğü anlaşılıyor. Bu alımların, ilgili bölgelerdeki istihdamı artırması ve kayıt dışı çalışmaları engellemesi bekleniyor.

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