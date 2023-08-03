  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. Klavyede hızlı yazı yazanlara cillop gibi iş! Belediye yüksek maaşla masa başı çalışacak personel alacak

Klavyede hızlı yazı yazanlara cillop gibi iş! Belediye yüksek maaşla masa başı çalışacak personel alacak

Yayınlanma:
Klavyede hızlı yazı yazanlara cillop gibi iş! Belediye yüksek maaşla masa başı çalışacak personel alacak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, personel istihdamı için bir ilan yayınladı. Hızlı klavye kullanıcıları başvurabilir. 1 Ağustos'ta yayınlanan işe alım başvuruları 7 Ağustos 2023 tarihine kadar devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, büro personeli alımı gerçekleştirecek. Bu pozisyon için sadece engelli vatandaşlar başvurabilir. 1 Ağustos 2023 tarihinde İŞKUR'da yayınlanmak üzere başvurular açılırken 7 Ağustos mesai bitimine kadar başvuruların devam edeceği bildirilmiştir. En az okul mezunu olan herkes İŞKUR'dan başvuru yapabilir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi hızlı klavye kullanıcıları alımı

Duyuruya özel içerik şu şekilde açıklandı:

"Adayların, M.E.B sertifikalı hızlı klavye kullanımı (F klavye) gerçekleştirmesi gerekmektedir."

Başvuru şartlarını taşıyan adayların belgeleri 8 Ağustos 2023 mesai bitene kadar bizzat teslim etmeleri gerekiyor.

Kamu Personeli
18-45 yaş arası iş arayanlara gün doğdu! MASKİ personel alımı yapacak: Şartlara uyanın işi hazır
18-45 yaş arası iş arayanlara gün doğdu! MASKİ personel alımı yapacak: Şartlara uyanın işi hazır
En az lise mezunu olanlara müjde! THY çok sayıda kabin memuru alacak: Başvuru tarihine dikkat!
En az lise mezunu olanlara müjde! THY çok sayıda kabin memuru alacak: Başvuru tarihine dikkat!
30 yaş altına THY kapıları açıldı! THY personel alımı duyurusu geldi!
30 yaş altına THY kapıları açıldı! THY personel alımı duyurusu geldi!
Gözü yükseklerde olanlara müjde! THY 30 bin TL maaşla kabin memuru alımını başlattı!
Gözü yükseklerde olanlara müjde! THY 30 bin TL maaşla kabin memuru alımını başlattı!
Polis olmak isteyen gençlerin beklediği fırsat geldi! Tam 2500 polis alınacak: Kadın, erkek şartlar...
Polis olmak isteyen gençlerin beklediği fırsat geldi! Tam 2500 polis alınacak: Kadın, erkek şartlar...
En az 25 bin TL maaş veriliyor! Kamuya personel alımı yapılacak: Şartlara uyan hemen başvursun
En az 25 bin TL maaş veriliyor! Kamuya personel alımı yapılacak: Şartlara uyan hemen başvursun
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve o illerde iş arayanlara müjde! 2 bin 620 personel alımı duyurusu geldi!
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve o illerde iş arayanlara müjde! 2 bin 620 personel alımı duyurusu geldi!