Klavyede hızlı yazı yazanlara cillop gibi iş! Belediye yüksek maaşla masa başı çalışacak personel alacak
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, personel istihdamı için bir ilan yayınladı. Hızlı klavye kullanıcıları başvurabilir. 1 Ağustos'ta yayınlanan işe alım başvuruları 7 Ağustos 2023 tarihine kadar devam ediyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, büro personeli alımı gerçekleştirecek. Bu pozisyon için sadece engelli vatandaşlar başvurabilir. 1 Ağustos 2023 tarihinde İŞKUR'da yayınlanmak üzere başvurular açılırken 7 Ağustos mesai bitimine kadar başvuruların devam edeceği bildirilmiştir. En az okul mezunu olan herkes İŞKUR'dan başvuru yapabilir.
Duyuruya özel içerik şu şekilde açıklandı:
"Adayların, M.E.B sertifikalı hızlı klavye kullanımı (F klavye) gerçekleştirmesi gerekmektedir."
Başvuru şartlarını taşıyan adayların belgeleri 8 Ağustos 2023 mesai bitene kadar bizzat teslim etmeleri gerekiyor.
Kamu Personeli