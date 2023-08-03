Klavyede hızlı yazı yazanlara cillop gibi iş! Belediye yüksek maaşla masa başı çalışacak personel alacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, büro personeli alımı gerçekleştirecek. Bu pozisyon için sadece engelli vatandaşlar başvurabilir. 1 Ağustos 2023 tarihinde İŞKUR'da yayınlanmak üzere başvurular açılırken 7 Ağustos mesai bitimine kadar başvuruların devam edeceği bildirilmiştir. En az okul mezunu olan herkes İŞKUR'dan başvuru yapabilir.





Duyuruya özel içerik şu şekilde açıklandı:

"Adayların, M.E.B sertifikalı hızlı klavye kullanımı (F klavye) gerçekleştirmesi gerekmektedir."

Başvuru şartlarını taşıyan adayların belgeleri 8 Ağustos 2023 mesai bitene kadar bizzat teslim etmeleri gerekiyor.