KPSS 50 puanla belediye ve kurumlara personel alımı başladı! Şarta uyanlar kaçırmasın

Kamu sektöründe İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar, KPSS puanıyla veya KPSS'siz olmak üzere 5950 memur ve personel alımını içeriyor. İlgili ilanlar, Kamu Memur Alımı ve Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı kapsamında 204 farklı kurum ve belediye tarafından gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve koşulları adaylar için önem taşıyor.



ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER





İlanlara başvuruda aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorununun bulunmama, askerlik durumuna göre uygunluk gibi kriterler yer alıyor.

Kurum dışı işçi alımlarında herhangi bir KPSS şartı aranmazken, memur alımlarında 2022 KPSS sonuçlarına göre minimum 50 puan alınması gerekmektedir.

İlanlar kapsamında farklı kadrolarda personel alımı yapılacak. Dönemsel personel, bilişim personeli, muhasebeci, uzman yardımcısı, şoför, mühendis, tekniker, sağlık personeli, temizlik personeli, sosyal yardım ve inceleme görevlisi gibi birçok kadro yer alıyor.



SON BAŞVURU TARİHLERİ





İlanlar için başvurular İŞKUR üzerinden değil, ilgili kurumların belirlediği yöntemlerle yapılacak. Başvuru tarihleri ise ilanlarda yer alıyor. Adaylar, ilanların detaylarına ve başvuru tarihlerine İŞKUR'un resmi platformu üzerinden ulaşabilirler.



Kamu sektörü için yayımlanan bu ilanlar, birçok alanda çalışmak isteyen adaylara fırsat sunuyor ve istihdam imkanı sağlıyor. Başvuru koşullarını dikkatlice inceleyerek uygun kadrolara başvurularını gerçekleştirebilirler.

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