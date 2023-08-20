KPSS 65 puan alan herkes bu ilana koşsun! Bakanlıktan görülmemiş şartlarda iş fırsatı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere nitelikli sözleşmeli destek personeli alımına yönelik heyecan verici bir ilan yayınladı. Bu fırsat, uluslararası ilişkiler alanında kariyer hedefleri olan bireyler için büyük bir adım olabilir. İşte alım süreci ve başvuru koşullarına dair önemli detaylar...

ALIM YAPILACAK KONTENJAN VE KOŞULLARI





Şoför Pozisyonu (15 Kişi):



Ortaöğretim mezunu olmak.

Eski tip ehliyetlerde E sınıfı veya yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

SRC-2 belgesine sahip olmak.

Psikoteknik belgesine sahip olmak.

Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun olmalı.

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme ve şehirlerarası seyahat engeli olmamak.

Temizlik ve Servis Hizmetleri Pozisyonu (15 Kişi):

Ortaöğretim mezunu olmak.

Temizlik işlerini engellemeyecek sağlık durumuna sahip olmak.

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme.

Basit Bakım Hizmetleri Pozisyonları (Toplam 20 Kişi - Elektrik, Isı Sistemleri-Sıhhi Tesisat, Asansör, Boya-Badana):

İlgili alanda meslek okulu mezunu olmak.

Sağlık durumu ilgili işleri yapmaya uygun olmalı.

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme ve şehirlerarası seyahat engeli olmamak.

Başvurular 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak ve 28 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" platformu üzerinden yapılacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar, KPSSP94 puanlarına göre değerlendirilecek ve sonuçlar Bakanlık web sitesinde ilan edilecektir.



Ayrıca, başarılı adaylar güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolü süreçlerinden geçerek sözleşme imzalayacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için gerekli belgeler, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi duyurusunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen tarihleri ve şartları dikkatlice gözden geçirmelidir.

Başvuru yapacak adaylar, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru sürecini takip edebilirler. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, adayların bu prestijli fırsata adım atma şansını artıracaktır.

Son başvuru tarihi yaklaştıkça heyecan ve rekabetin arttığı bu süreçte, niteliklerinizi ve yeteneklerinizi en iyi şekilde yansıtan bir başvuru ile ön plana çıkmak önemlidir. Dışişleri Bakanlığı'nın bu sözleşmeli destek personeli alımı, uluslararası arenada etkili bir kariyer inşa etmek isteyenler için eşsiz bir fırsat olarak öne çıkıyor.