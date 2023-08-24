KPSS şartsız memur alımı geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni personellerini arıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem KPSS'ye sahip olan hem de olmayan adaylara yönelik personel alımı fırsatı sunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü altında çeşitli kadrolara çok sayıda personel alımı gerçekleştirilecek.

Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Şehir Plancısı gibi kadrolar için sözlü sınav yapılacak. Bunun yanı sıra, Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim pozisyonları için ise mülakat şartı olmadan KPSS puanı esas alınarak toplamda 90 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Böylece hem KPSS sınavına giren adaylar hem de KPSS'siz adaylar için farklı pozisyonlarda iş imkanları sunulmuş olacak. Bu alım duyurusu, farklı niteliklere sahip bireylerin Bakanlık bünyesinde çalışma fırsatını elde etmelerine olanak sağlıyor. İlgilenen adaylar, belirtilen kadrolar ve başvuru şartlarına göre müracaat edebilirler. Bu alım, Kültür ve Turizm sektöründe çalışmak isteyenlere geniş bir kariyer yolu açarken, hem deneyimli profesyonelleri hem de yeni mezunları kucaklayarak sektöre katkı sağlamayı amaçlıyor. İşte detaylar...





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem KPSS sınavına giren adayları hem de KPSS'siz adayları kapsayan geniş kapsamlı bir personel alımı gerçekleştiriyor. Bu alım, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü için çok sayıda yeni personel alımını içeriyor. İşte diğer ayrıntılar...





Duyurulan alımlar arasında, Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Şehir Plancısı gibi kilit pozisyonlar için sözlü sınav ile personel alımı yapılacak. Bu alımlarda adayların uzmanlık alanlarına yönelik yetkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, mülakat şartı olmadan KPSS puanına dayalı olarak Büro Personeli, Avukat ve Veteriner Hekim pozisyonları için toplamda 90 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu sayede KPSS sınavına girenlerin yanı sıra farklı niteliklere sahip adaylar da bakanlık bünyesinde iş imkanı bulabilecekler.

Alım sürecinde adaylardan istenen genel başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili bölümlerden mezun olmak, 18-35 yaş aralığında olmak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak gibi kriterler yer alıyor.

Bu personel alımı, hem sektörde deneyimli profesyonelleri hem de yeni mezunları iş gücüne kazandırmayı amaçlayarak Kültür ve Turizm alanına katkı sağlamayı hedefliyor. İlgilenen adaylar, belirtilen kadrolar için gerekli şartları taşıdıkları takdirde başvuru yapabilirler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geniş kapsamlı personel alımı, sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedeflerken, adaylara da farklı uzmanlık alanlarında çalışma fırsatı sunarak kariyer yolculuklarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak personel alımı başvuruları online platformlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular, E-devlet üzerinden veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi kariyer kapısı olan "kamu işi alım ya da kariyer kapısı" aracılığıyla değerlendirilecektir. Adaylar, 25 Ağustos 2023 tarihine kadar bu platformlar üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Online başvuru süreci, adaylara hızlı ve erişilebilir bir şekilde başvuru yapma imkanı sunarak, iş başvurusu sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemle, başvuru süreci daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülerek adayların başvurularının zamanında alınması sağlanacaktır. İlgilenen adaylar, belirtilen tarih içerisinde gerekli belgeleri hazırlayarak başvurularını online platformlar aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Bu başvuru süreci, adayların niteliklerine uygun pozisyonlara başvurularını yapma fırsatı sunarken, alım sürecinin daha verimli ve organize bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.