KPSS şartsız sekreter, temizlik ve güvenlik personeli alınacak! İş arayana en az 11.400 TL maaş!

Son dakika haberine göre, İŞKUR aracılığıyla yayınlanan duyuruya göre, geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Toplamda 12 bin 813 yeni personel, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak.

Yapılan açıklamaya göre, sekreterlik, büro yönetimi, güvenlik görevliliği ve temizlik pozisyonlarına yönelik alımların detayları finans7.com adresinde yayınlandı.

İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alım duyurusunda, başvuru bilgilerine finans7.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Çeşitli kadrolardaki bu geniş çaplı alım ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşarak, başvuru sürecine hızla adım atabilirsiniz.



İŞTE PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR...





5328 Güvenlik Personeli İşe Alım Detayları:

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, güvenlik sektöründe önemli bir istihdam fırsatı doğdu. İŞKUR'un son dakika açıklamasına göre, KPSS şartı olmadan, lise mezunu olan adaylar arasından 5 bin 328 Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilan kapsamında silahlı ve silahsız pozisyonlara başvuruların kabul edileceği belirtildi. Detaylar haberimizde!

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULAR BAŞLADI

Türkiye İş Kurumu'nun resmi platformu üzerinden yayınlanan duyuruya göre, özel güvenlik alanında istihdam sağlanacak. İşte alım detayları:

- Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi: 743 kişi

- Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 4479 kişi

- Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 16 kişi

Bu kapsamlı alım duyurusuyla ilgilenen adaylar, İŞKUR'un internet sitesinden başvuru detaylarına ulaşabilirler. Özellikle lise mezunu olan ve güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen bireyler için büyük bir fırsat olan bu alım ilanıyla ilgili tüm gerekliliklere ve başvuru sürecine ulaşmak mümkün.



5205 Temizlik Personeli İşe Alım Detayları:

Son dakika bilgisine göre, hem hastanelerde hem de özel sektörde toplam 5 bin 205 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Temizlik işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarına dair ilanlar geldi. Gelen güncel duyuruya göre, KPSS şartı aranmaksızın Türkiye genelinde 5 bin 205 temizlik görevlisi ve temizlik işçisi alımı gerçekleştirilecek. Bu haberimizde, başvuruları başlamış olan ilanların ayrıntılarına odaklandık.



TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İLANI



İŞKUR platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre, temizlik görevlisi pozisyonuna toplamda 5 bin 205 personel alımı yapılacak. Alımın dağılımı ise şu şekildedir:

- Beden İşçisi (Temizlik): 662 kişi

- Temizlik Görevlisi: 4520 kişi

- Temizlik Görevlisi (Hastane): 23 kişi

Bu büyük çaplı alım ilanına dair detaylara ulaşmak isteyen adaylar, İŞKUR aracılığıyla gerekli başvuru bilgilerine erişebilirler. Özellikle temizlik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için büyük bir fırsat olan bu ilanla ilgili gerekli tüm bilgilere ve başvuru sürecine kolayca ulaşabilirsiniz.

2280 Büro ve Sekreter Personeli İşe Alım Detayları:

Son dakika haberine göre, Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, büro memuru ve sekreter pozisyonlarına toplam 2 bin 280 personel alımı yapılacaktır. Özel sektör işyerlerine yönelik gerçekleştirilecek olan bu personel alımları için başvuruların İŞKUR üzerinden kabul edilmeye başlandığı belirtildi. İşte ilgili ilanlar ve başvuru koşullarına dair ayrıntılar:

İŞKUR TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURU



Türkiye İş Kurumu'nun resmi platformunda yer alan ilana göre, aşağıdaki pozisyonlara personel alımı yapılacaktır:



- Büro İşçisi: 228 kişi

- Genel Büro Memuru: 1075 kişi

- İdari İşler Büro Memuru: 51 kişi

- Büro Yönetimi Elemanı: 58 kişi

- Büro Yönetimi ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı: 180 kişi

- Sekreter: 309 kişi

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri: 23 kişi

- Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı): 356 kişi

Bu çeşitli pozisyonlar için yapılacak olan alımlara ilgi gösteren adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinden gerekli başvuru koşullarına ve sürecine dair detaylara erişebilirler.