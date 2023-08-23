KPSS'den 55-60-65 alanlar hemen başvurabilir! Belediyelere yüzlerce memur alınacak

Belediyeler memur alım ilanları vermeye devam ediyor. 22 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bir tebliğe göre, iki ildeki boşluğu doldurmak üzere farklı görev ve niteliklere sahip 245 memur alımı yapılacak. Bu anlamda adayların aradığı başvuru koşulları ve kontenjan bilgileri haberimizin detayında..

2 Belediyeye 245 Memur Alımı Yapılacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Kağıthane Belediyesi,r belirtilen ilanlara göre alım yapacak;

Kontenjan Dağılımı ve Detayları

Konya Büyükşehir Belediyesi 200 personel alım detayları:

Konya'da toplam 200 memur istihdam edilecek. Üniversite mezunu memur alımları gerçekleştirilecek ve çeşitli alanlarda işe alımlar yapılacaktır. Konya'nın kamu alımları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktır;





Yukarıdaki tablodan da görebileceğiniz üzere Konya İl Memur Alımı için başvuru yapacak adaylarda KPSS puanının en az 55 olması şartı aranacaktır. Başvurmak isteyen adaylar; aşvurularını gerekli kayıt belgeleri ile birlikte 25-29 Eylül 2023 tarihleri ​​arasında Konya İli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya İli Konevi Ek Hizmetler Binası No: 14 Meram / KONYA adresine yapacaklardır.

İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin Kağıthane Belediyesi personel alım ilanı detayları:

İstanbul Kağıthane Belediyesi'ne Ön Lisans ile Lisans mezunu olarak 25 Memur ve 20 Zabıta Memuru'nun alınacağı bildirildi. 10/02/2023 - 10/06/2023 tarihleri ​​arasında yapılacak başvurularda belirli nitelikleri taşıyan adayların gerekli belgelerle birlikte Merkez Mah. Lalezar Sok.No:1 Sadabad Kağıthane Hizmet Binası/İSTANBUL adresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kağıthane Belediyesi Eğitim ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İstihdam Hizmet Noktasına doğrudan veya iadeli taahhütlü mektupla başvurulabilir, Uygun bulunan adaylar gerekli belgelerle birlikte başvuru yapabileceklerdir.



