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KPSS'den 55 puan ve üzeri alanlar yaşadı! İster masabaşı ister sahada iş ilanı yayımlandı

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KPSS'den 55 puan ve üzeri alanlar yaşadı! İster masabaşı ister sahada iş ilanı yayımlandı
KPSS 55, 60, 65,70, 75 puan alanlar için açıklandı. Gassal, memur, depocu, vale, kasiyer, teknisyen, kasiyer, bilgisayar mühendisi, mühendis, ekonomist ve muhasebeci pozisyonları için alım yapılacaktır.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi'nde gasaş, memur, depocu, memur, sayman, teknisyen, tahsildar, bilgisayar operatörü, mühendis, iktisatçı ve muhasebeci alımı için ilan verildi. İlanda adayların istediği KPSS puanları hakkında bilgi verilmektedir. Yöneticilere göre KPSS puanı en az 55, 60, 65, 70, 75 olanlar başvuru yapabilecekler.

 18 Eylül 2023 - 20 Eylül 2023 (başvurular mesai günlerinde ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır). Yahşihan Belediyesi Personel ve Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 18 Eylül 2023 - 20 Eylül 2023 arası başvurular mesai günlerinde ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Yahşihan Belediyesi Personel ve Eğitim Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ile Eğitim Müdürlüğü, Emirler Mahallesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde Yahşihan/KIRIKKALE adresine kayıtlı alımlara şahsen ya da iadeli taahhütlü postayla başvurabilirsiniz.

KPSS'den 55 puan ve üzeri alanlar yaşadı! İster masabaşı ister sahada iş ilanı yayımlandı

Elektronik ortamda yapılacak başvurulara gerekli belgeleri ekleyerek, son başvuru tarihi içinde ilimiz insankaynaklari@yahsihan.bel.tr e-posta adresine başvuru yapabileceklerdir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Başvurulan pozisyon için yüksek lisans veya daha yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bu eğitimle ilgili Kamu Hizmeti Seçme Sınavı (KPSS) 2022'de başarılı olmak ve adaylık için belirtilen derecelerde en az KPSS puanını elde etmek.

b) Daha öncesinde kamu kurum veya kuruluşundan disiplinsizlik veya etik nedenlerle çıkarılmamış olmak.

c) 13/10/1983 tarihli ve aynı zamanda 2918 sayılı Karayollarına ait Trafik Kanununa göre düzenlenen cetvelin nitelikler bölümünde belirtilmiş olan en az (B) sınıfına ait sürücü belgesi sahibi olmak.

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