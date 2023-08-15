KPSS'den 60, 62, 65 alanlara TCDD'den iş imkanı! Diplomasını getiren işe başlayacak

TCDD, 5 Şehirde 47 Kamu İşçisi Alımı İlanıyla İŞKUR Başvurularını Bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), personel ihtiyacını karşılamak üzere geniş kapsamlı bir kamu işçisi alımı ilanı yayımladı. 14 Ağustos 2023 tarihinde duyurulan ilana göre TCDD, 5 farklı şehirde toplamda 47 kamu işçisi alımı yapmayı planlıyor. İşçi alımları, sürekli işçi ve eski hükümlü işçi statülerine yönelik gerçekleştirilecek.

Detaylar ve Kontenjan Dağılımı

TCDD'nin yaptığı ilana göre, kamu işçisi alımları için ayrılan kontenjan sayısı toplamda 47 olarak belirlendi. Bu alımlar, çeşitli şehirlerde görevlendirilmek üzere planlanmış durumda. Alımların gerçekleştirileceği şehirler ve ilgili kontenjan dağılımıyla ilgili detaylar ilanlarda yer alıyor.

TCDD'nin bu işçi alımı ilanı, istihdam alanında fırsat arayışında olan binlerce kişi için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR aracılığıyla başvuruların kabul edileceği bu alımlar, hem istihdam oranını artırmayı hedefliyor hem de TCDD bünyesindeki eksikliği gidermeyi amaçlıyor.

İş arayanlar ve bu alımlardan haberdar olmak isteyenler, TCDD'nin ilanlarına ve başvuru koşullarına İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden erişim sağlayabilirler. Bu fırsatı değerlendirecek adayların, başvuru tarihlerini ve gereklilikleri dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecini takip etmeleri önem arz ediyor.

TCDD, 5 Şehirde Toplam 47 Kamu İşçisi Alımı İçin Aday Arayışına Girdi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), personel ihtiyacını karşılamak amacıyla geniş kapsamlı bir kamu işçisi alımı gerçekleştirecek. İlanın ayrıntıları ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler de kamuoyu ile paylaşıldı.

Alım Yapılacak Şehirler ve Kadrolar

TCDD'nin açıklamasına göre, alım yapılacak şehirler şunlar: Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli. Bu şehirlerde istihdam edilmek üzere toplam 47 kamu işçisi alımı planlanıyor. Alımlar, farklı şehirlerde çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek.

Kadro Bilgisi ve İlgili Şartlar

TCDD'nin yaptığı alımların detayları şu şekildedir:

- İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü, 42 istasyon operasyon işçisi alımı yapacak.

- Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli sınırlarında kaynakçı sanat kolunda 5 eski hükümlü işçi alımı yapılacak.

Adaylardan aranan şartlar ise genel olarak aşağıdaki gibidir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Sağlık sorunlarının görev yapmasına engel olmaması,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişiği olmamak.

TCDD'nin bu alım ilanı, iş arayanların ve istihdam fırsatlarına yönelik adayların dikkatini çekti. İlgilenen adaylar, belirtilen şartları taşıdıklarını düşünüyorlarsa, başvuru tarihlerini ve gerekliliklerini yakından takip ederek TCDD bünyesinde istihdam edilmek için başvuru yapabilirler.

TCDD, Kamu İşçi Alımında KPSS ve Mesleki Şartları Belirledi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bünyesindeki eksikliği gidermek üzere toplam 5 farklı şehirde 47 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Ancak alım sürecinde adayların KPSS puanları ve mesleki yeterlilikleri de önem taşıyor.

**KPSS Şartı ve Yaş Kriterleri**

İstasyon Operasyon İşçisi alımı, ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak. Bu nedenle adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Diğer meslek kolları için KPSS puanı aranmayacak. İlan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olma şartı da dikkate alınacak.

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) Şartları

Kaynakçı pozisyonu için adaylardan belirli şartlar aranıyor:

- Ortaöğretim meslek lisesi Metal İşleri bölümü, Meslek Yüksekokulu Metal İşleri veya Kaynak Teknolojisi programlarından mezun olanlar,

- Diğer ortaöğretim bölümlerinden başvuru yapacak adayların Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3), Çelik Kaynakçısı (Seviye 3), Kaynak Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik veya Kaynakçılık ustalık belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

İstasyon Operasyon İşçisi Alımı Şartları

Ön lisans eğitimi veren belirli alanlardan mezun olan adaylar da İstasyon Operasyon İşçisi alımına başvurabilecek.

Başvurular ve Tarihleri

Başvurular, 14 - 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilir. Başvuru adresi şu şekildedir: [İŞKUR Başvuru Adresi]

Adaylar, ilgili iş ilanı numaralarını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. TCDD'nin ilanı, iş arayanların fırsatları değerlendirmesi adına önem taşıyor. Adaylar, belirtilen şartları taşıdıklarını düşünüyorlarsa, başvuru süresini kaçırmadan ilgili adrese başvurularını yapabilirler.