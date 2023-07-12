KPSS'den 60 62 65 puan alanlar hemen başvursun! O bakanlık 6 il için personel alımı duyurusu yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 farklı ile birçok personel alımı yapacak. Peki başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK BÜNYESİNE PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 6 farklı il için memur alımı yapılacak. Kocaeli Körfez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları son başvuru tarihi 11 Temmuz olma şartıyla en az KPSS 60 puanla bir büro görevlisi ve bir muhasebe görevlisi alacak. Yalova Çiftlikköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine en az KPSS 60 puanla 1 muhasebeci alınacak. Erzurum Karayazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine KPSS şartı aranmadan bir kadın eğitici bir kadın temizlik görevlisi alınacak, son başvuru tarihi 12 Temmuz olacak. Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine en az 60 puanla iki eğitici alınacak, son başvuru tarihi 13 Temmuz.





Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine KPSS şartı olmadan iki temizlik görevlisi alınacak. Çanakkale Biga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine KPSS şartı olmadan bir proje personeli alınacak, son başvuru tarihi 17 Temmuz. Tokat Erbaa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine en az 60 puanla bir eğitici alınacak, son başvuru tarihi 18 Temmuz. Başvuru yapacak adayların; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevini yapmaya engel bir sağlık problemi olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu geçmesi, suç hükmü olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 18 yaşını tamamlamış olması şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Adayların en az lisans mezunu olması, 35 yaşını tamamlamaması ve B sınıf sürücü belgesi olması da aranan özel şartlar arasında yer alıyor. KPSS şartı olmayan kadrolar için adayların en az ilkokul mezunu olması ve mesleklerinde deneyimli olmaları gerekiyor.