KPSS'den 60 puan alana TPAO kapılarını açtı! 3 ilde bu kadrolara yeni personeller alınacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 2023 yılı içerisinde kadro eksikliklerini gidermek amacıyla büyük çaplı bir personel alımına hazırlanıyor. TPAO'nun yayımladığı son duyuruya göre, 2023 yılında farklı kadrolarda ve çeşitli şehirlerde toplamda 155 yeni personel alımı yapılması planlanıyor.

Mayıs ayının başından itibaren ilanlar yayımlanmaya başlandı ve bu süre zarfında TPAO, Ankara, Adıyaman ve Batman gibi şehirlerde farklı alanlarda uzmanlaşmış 295 yeni personeli bünyesine kattı. Ancak hala 155 kişilik kadro için alım süreci tamamlanmış değil.





TPAO'nun bu kapsamlı alımı, Trakya ve Şırnak gibi şehirlerde de devam edecek. İlgili ilanlara ve başvuru koşullarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Alımlar kapsamında, uzman yardımcıları, mühendisler, operatörler, teknisyenler, teknikerler ve büro memurları gibi çeşitli pozisyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Başvuru yapacak adaylardan genel niteliklerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrumiyet bulunmama, sağlık sorunlarının engel teşkil etmemesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu çıkması gibi koşullar aranmaktadır.

KPSS ve yaş şartları da alım sürecinde önem taşıyor. Ön lisans seviyesinde 2022 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından büyük olmamak gerekmektedir.

Son başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler Ekim ayında yayımlanacak ilanlarla birlikte duyurulacaktır. TPAO, kadrosunu güçlendirmek ve kalifiye personellerle çalışmak amacıyla adayların başvurularını bekliyor.