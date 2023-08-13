KPSS'den 60 puan alanın işi hazır! Kültür Bakanlığı lise ve lisans mezunu personel alımını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 86 kamu personeli alımı yapacak. Alımlar Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleşecek olup, Koruma ve Güvenlik, Büro ve Temizlik Görevlisi pozisyonları için KPSS 60 puan şartı aranacak. Detaylar haberde yer alıyor. İşte detaylar...





KAMU PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) bünyesinde personel alımı ilanı yayımlandı. Son Resmi Gazete'de 12 Ağustos 2023 tarihinde duyurulan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, 4/B statüsüne göre sözleşmeli olarak 86 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, DÖSİMM bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla yapılacak ve merkez teşkilatında istihdam edilecekler. İşte diğer ayrıntılar...





Bu ilan, İşin Olsa ekibi olarak, sizlere detaylı bilgi aktarımı sağlayacak.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, toplam 86 personel kadrosuyla Ankara ve İstanbul illerinde farklı alanlarda istihdam sağlayacak. Bu kadrolar Lisans mezunu Büro personeli, Lise mezunu Koruma ve Güvenlik görevlisi ve Destek personeli olarak ayrılmış durumda. İlanın cinsiyet açısından dağılımı ise şu şekildedir:

Büro personeli pozisyonuna 6 kişi,

Koruma ve Güvenlik görevlisi pozisyonuna 40 kişi (30 Erkek, 10 Kadın),

Destek personeli pozisyonuna 37 kişi (28 Erkek, 9 Kadın),

Destek personeli havuzunda ise 3 kişi alımı yapılacak.

Bu ilan, DÖSİMM'in Ankara ve İstanbul illerinde farklı pozisyonlarda istihdam sağlamak üzere planladığı kadro dağılımını detaylı bir şekilde yansıtmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından yapılacak personel alımı başvuruları için adaylardan aranan şartlar oldukça belirgin bir şekilde açıklanmıştır. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar, başvuru yapacak adayların taşıması gereken temel kriterleri oluşturuyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yerine getirmesine engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, erkek adaylar için askerliği tamamlamış veya ilişiği bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü taşımamak gibi unsurlar yer alıyor.

Adayların yaş şartı da ilana göre belirlenmiştir. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Başvuruların kabul edilmesi için KPSS puanı da önem taşıyor. 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından alınan puanlar değerlendirilecek. Güvenlik ve Destek Görevlisi pozisyonları için Lise seviyesinde KPSSP94 puan türünden en az 60 puan, Büro Personeli pozisyonu için ise Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Ayrıca, her bir pozisyon için özel şartlar da belirlenmiştir. Büro Personeli pozisyonu için Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımında boy ve deneyim gibi kriterler belirlenmiştir. Destek Görevlisi alımında ise temizlik görevini yapmaya engel bir durumun bulunmaması ve Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesi sahibi olma şartları aranmaktadır.

Başvuruların ne zaman yapılacağı da açıklanmış olup, başvuruların 14 - 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtilmiştir.