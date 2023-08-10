KPSS'den 60 puan alanlar Bakanlıkta işe başlayacak! 11 ilde başvurular açılıyor

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Bu kurum yüzleri güldürdü! KPSS şartı yok! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ŞARTI OLMADAN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen son haberlere göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerine 11 farklı il için memur alımı yapılacak. Başvurular 13 Ağustos tarihinde başlayarak 26 Ağustos tarihinde sona erecek. Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az ilkokul mezunu olması, 18 yaşını tamamlamış olması, görevi yapmaya engel bir sağlık problemi olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması,





2020 ya da 2021 senesi KPSS puanının en az 60 puan olması gerekiyor. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurular sırasında kimlik numarası, ad soyad, doğum tarihi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, öğrenim belgesi, KPSS puan belgesi, sürücü belgesi, adli sicil kayıt belgesi, sağlık raporunun sisteme yüklenmesi gerekiyor. Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona eriyor. Sınavlar ise 27 Ağustos ve 30 Ağustos tarihinde Ankara'da olacak. Sınavı geçen adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde memur olarak çalışacak.