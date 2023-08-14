KPSS'den bu puanları alanlara Aile Bakanlığı'nda kadro var! 17 ilde yüksek maaşlı personel alımı başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli illerde personel ve işçi alımı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekiyor. 2023 yılında başlatılan bu alımlar, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımların 11 ilde ise 60 KPSS puanıyla yapıldığı belirtiliyor.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yürütülen personel alımı süreci, online platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını ilgili SYDV'lere yapmalıdır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanların yayınlandığı iller arasından tercihlerini belirleyerek başvurularını iletebilmektedirler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?





Başvuru için belirlenen genel şartlar oldukça kesin ve katı bir şekilde uygulanıyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olma, kamu haklarından yoksun bulunmama, belli suçlardan hüküm giymeme, askerlik durumunun uygun olması ve görevi engelleyebilecek fiziksel veya zihinsel engellerin bulunmaması gibi kriterler bulunmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımlarını farklı SYDV'ler aracılığıyla çeşitli illerde gerçekleştiriyor. İlgi duyan adaylar, ilanlara özgü linkler aracılığıyla ayrıntılı bilgilere erişebilir ve başvurularını tamamlayabilirler. Bu ilanlar, örneğin Karlıova, Gebze, Ekinözü, Tekkeköy, Oltu, Aşkale, Çankaya, Yenişehir, Osmangazi, Pertek, Foça, Kadışehri, Karahallı, Çekmeköy, Araklı, Karabük ve Sarıçam SYDV'leri gibi yerlerde bulunmaktadır.

Bu alımlar, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunarken, adaylar belirlenen kriterlere uyarak ve gereken adımları atarak geleceklerine olumlu bir adım atabilirler. İlgilenen adaylar, başvuru tarihlerini yakından takip ederek gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını yapabilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu alımlarıyla ilgili daha fazla bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: Link