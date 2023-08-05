KPSS'den en az 50 alan başvurusunu hazırlasın! Üniversitelere lise, ön lisans, lisans mezunu personel alımı geliyor

Üniversitelerin personel alım ilanları hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarında 20 üniversite, toplamda 392 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlarla birlikte üniversiteler, Rektörlük ve bağlı birimlerinde çeşitli pozisyonlarda eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.

ALIM YAPILACAK ÜNİVERSİTELER





Kastamonu Üniversitesi, otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımıyla ilgili işlerde çalıştırmak üzere 1 erkek sözleşmeli Destek Personeli alacak. Adayların 60 KPSS puanıyla başvuruda bulunabileceği bu kadro için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023.

Boğaziçi Üniversitesi, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarından oluşan 14 sözleşmeli personel alacak. Farklı pozisyonlarda çalıştırılacak adaylar için KPSS puanı gereklidir ve başvurular 7 Ağustos 2023'e kadar kabul edilecektir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarından oluşan 13 sözleşmeli personel alacak. Başvurular için 50 KPSS puanı şartı aranmaktadır ve son tarih 11 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul ve Ankara'da bulunan birimlerinde 7 sözleşmeli personel alacak. Bu kadrolar arasında Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi bulunmaktadır. Başvurular 11 Ağustos 2023'e kadar devam edecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 130 kişilik kadro ile farklı pozisyonlarda sözleşmeli personel alacak. Eczacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri ve daha birçok kadro için başvurular 10 Ağustos 2023'e kadar kabul edilecek.

Iğdır Üniversitesi, resmi gazetede yayımlanan ilan doğrultusunda, 5 farklı kadroda sözleşmeli personel alacak. Başvurular 9 Ağustos 2023'e kadar yapılabilecektir.

Artvin Çoruh Üniversitesi, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarından oluşan 32 sözleşmeli personel alacak. Alımlar farklı pozisyonlar için yapılacak ve başvurular 9 Ağustos 2023'e kadar devam edecek.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2 Mühendis alımı yapacak. Başvurular 8 Ağustos 2023'e kadar kabul edilecek.

Mersin Üniversitesi, çeşitli teknik pozisyonlarda 7 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 16 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.

Hitit Üniversitesi, Lise mezunu ve Ön Lisans mezunu olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 15 Ağustos 2023'e kadar kabul edilecektir.

Kayseri Teknik Üniversitesi, KPSS puanı esas alınarak 32 sözleşmeli personel alımı yapacak. Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Şoför pozisyonları için başvurular 15 Ağustos 2023'e kadar devam edecek.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve Çözümleyici/Sistem Programcısı gibi farklı kadrolarda 7 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 14 Ağustos 2023'e kadar yapılabilir.

Konya Teknik Üniversitesi, çeşitli pozisyonlarda 5 sözleşmeli personel alacak. Çözümleyici, Programcı ve Mühendis kadroları için başvurular 14 Ağustos 2023'e kadar açık olacak.

Selçuk Üniversitesi, KPSS puanıyla alım yapmak üzere 87 sözleşmeli personel alacak. Temizlik Personeli, Şoför, Aşçı, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Büro Personeli kadrolarında alımlar yapılacak ve başvurular 14 Ağustos 2023'e kadar kabul edilecek.

Fırat Üniversitesi, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Aşçı, Şoför, Temizlik Görevlisi gibi farklı kadrolarda 19 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 17 Ağustos 2023'e kadar devam edecek.

İş arayanlar için bu fırsatları kaçırmamak ve ilan detaylarını incelemek önemli olacak. Her bir üniversitenin kadro ve başvuru şartlarına göre uygun pozisyonlar için başvurular yapılabilecek. Son başvuru tarihlerine dikkat ederek, üniversitelerin personel alım süreçlerine katılmak mümkün olacak.