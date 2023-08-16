KPSS'den en az 60 puan alan lise mezunlarına müjde! O üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak

Bayburt Üniversitesi, bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 70 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacak. Yayınlanan duyuruya göre, farklı mezuniyet düzeylerine ve meslek kollarına yönelik kontenjan dağılımı da belirlendi.

Lise mezunu adaylar için toplam 15 Koruma ve Güvenlik Personeli, 25 Temizlik Görevlisi, 2 Şoför ve 3 Teknisyen kadrosu ayrıldı. Ön lisans mezunu adaylar arasından ise 11 Büro Personeli alımı gerçekleştirilecek. Lisans mezunu adaylar için ise 1 Kütüphaneci, 1 Mühendis, 1 Programcı, 2 Tekniker ve 9 Büro Personeli kadroları açıldı.





Adaylardan aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrumiyet bulunmama, sağlık sorunlarıyla görev yapmaya engel olmayacak bir durumda olma, olumlu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarına sahip olma ve herhangi bir suç hükümlülüğü taşımama gibi şartlar yer alıyor.





Ayrıca, adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) aldıkları puanlar da değerlendirilecek. Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranacak.

Başvurular, ilanın yayım tarihi itibarıyla başlayacak ve adaylar başvurularını bizzat dolduracakları başvuru formu ile gerçekleştirebileceklerdir. Meslek bazında başvuru şartları ve diğer ayrıntılar için adayların resmi ilanı incelemesi gerekmektedir.