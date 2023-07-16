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KPSS'siz devlet kadrosuna personel alımı başlatıldı! Böyle fırsat bir daha gelmez

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KPSS'siz devlet kadrosuna personel alımı başlatıldı! Böyle fırsat bir daha gelmez
İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Peki hangi kurum KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor? Tüm detaylar haberimizde.

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında kurumların yayımladığı ilanlar yer alıyor. Bu kuruma yüzlerce personel alımı yapılacak hem de KPSS şartı olmadan! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ŞARTI OLMADAN PERSONEL ALIMI

Savunma sanayii alanında faaliyetlerini sürdüren Aselsan internet sitesi üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Aselsan bünyesine alınacak personellerden KPSS şartı aranmayacak. Aselsan bünyesine alınacak adayların kadroları şu şekilde olacak; Ağ güvenliği mühendisi, component mühendisi, Full Stack, Java yazılım mühendisi, komuta kontrol sistem mühendisi, otonomi araştırma mühendisi, pazar geliştirme uzmanı ve uzman yardımcısı, sayrüsefer sistemleri, tasarım mühendisi, kamera modülü, sistem mühendisi, elektronik tasarım mühendisi, 

aselsan personel alımları başladı

güvenlik mühendisi, komponent mühendisi, insansız deniz araçları proje mühendisi, proje mühendisleri, algoritma geliştirme mühendisi. Başvuru yapmak için adayların mühendislik, elektrik, elektronik, haberleşme, havacılık, uzay, makine, endüstri mühendisliği gibi lisans bölümlerini tamamlamaları gerekiyor. Her kadro için adaylara özel şartlar sunulacak. Ancak genel olarak deneyim, programlama bilgisi, yaş gibi şartlar aranacak. Aselsan adaylar için güvenlik soruşturması da yapıyor, göreve başlayabilmek için güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Başvuru yapmak için Aselsan resmi internet sitesi üzerinde gerekli aşamalar paylaşılıyor. 

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