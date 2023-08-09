KPSS'siz iş ilanı geldi! Dışişleri Bakanlığı bu şartlara uyan 110 memur alacak

Dışişleri Bakanlığı, yeni bir memur alımı ilanıyla gündemde. 110 Aday Meslek Memuru alımıyla bünyesini güçlendirecek olan Bakanlık, nitelikli adayları bekliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde istihdam edilecek adaylardan bazı özel şartlar aranacak. Bu kapsamda yaş sınırı ve eğitim kriterleri ön planda olacak.



ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI





Aday Meslek Memurları, Türk dış politikasının oluşturulması ve yürütülmesinde görev üstlenen diplomatik kariyer memurlarıdır. Bu önemli pozisyonlar için aranan şartlar arasında 35 yaşını doldurmamış olma koşulu ve belirli lisans bölümlerinden mezun olma gerekliliği bulunuyor. Özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi gibi alanlarda lisans derecesine sahip adaylar başvuruda bulunabilecek.

Bir önceki alımlardan farklı olarak, bu kez KPSS şartı aranmayacak. Değerlendirmeler sınavlar sonucunda yapılacak ve atamalar bu sonuçlara göre gerçekleşecek. Adayların uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk gibi alanlarda lisansüstü eğitim almış olmaları da avantaj sağlayacak.

Yabancı dil sınavı, bu alım sürecinin önemli bir parçasını oluşturacak. Adaylar farklı kategorilerden başvuru yapabilecek ve sınava girecekleri yabancı dilde belirli bir puan elde etmeleri gerekecek. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek ve başvuru tarihleri 15 - 29 Ağustos 2023 olarak belirlendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu memur alımı, nitelikli adaylara kapılarını açıyor. Diplomatik kariyere adım atmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu alım süreci, uluslararası ilişkiler alanında kariyer hedefi olanların dikkatini çekecek.