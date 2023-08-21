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KPSS'siz memur alımı başladı! Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı açıldı

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KPSS'siz memur alımı başladı! Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı açıldı
Dışişleri Bakanlığı memur alıyor! KPSS puanı aranmayacak! İşte detaylar...

Dışişleri Bakanlığı, bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 110 memur alımı yapacak. Yayımlanan duyuruya göre, Aday Meslek Memuru kadrosunda gerçekleştirilecek olan alımda KPSS şartı aranmayacak. Başvuruların 29 Ağustos 2023 tarihine kadar online olarak yapılabileceği belirtilirken, adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartların yanı sıra eğitim, yaş ve yabancı dil kriterlerini sağlamaları bekleniyor.

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Başvuruların yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrumiyet bulunmama, sağlık sorunları olmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alma, suç hükümlülüğü taşıma, erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmama, 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma gibi temel şartların yanı sıra lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen belirli fakültelerin veya lisansüstü eğitim yapılan alanlardan mezun olma gerekliliği bulunmaktadır.

Ayrıca, başvuruları kabul edilecek adaylardan KPSS puanı istenmeyecek; ancak yabancı dil sınavı gibi gereksinimleri karşılamış olmaları beklenmektedir. Başvuru sürecinin online olarak yürütüleceği, alımın 7 farklı grupta ve yabancı dillerden yapılacağı bilgileri de duyuruda yer almaktadır. İlgilenen adayların gerekli şartları sağladığına emin olarak 29 Ağustos'a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kamu Personeli
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