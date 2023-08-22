KPSS'siz memur alımı başladı! Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı açıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın kapıları heyecan verici bir fırsat için aralanıyor! Ve bu fırsatın en çarpıcı yanı, KPSS şartı olmadan gerçekleşecek olması. Memur alımı için başvurular başladı ve heyecanla beklenen detaylar da nihayet gün yüzüne çıkıyor. Bu büyük fırsattan kimler yararlanabilir, toplamda kaç kişi yeni bir kariyere adım atacak? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları, detaylarıyla birlikte haberimizde sizleri bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı, bünyesindeki insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir adım atıyor. Memur alımı için kapılarını aralayan bakanlık, bu kez sıradışı bir adım atarak KPSS puanını talep etmeme kararı aldı. Bu duyuru, potansiyel adayların yüzünü gülümsetirken, haberimizin ayrıntılarına birlikte göz atalım.

Diplomatik arenada ülkemizi temsil etmek ve uluslararası ilişkilerde aktif rol almak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Dışişleri Bakanlığı, 110 yeni memur alımı gerçekleştirerek bünyesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu alımlar, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adayları kucaklamayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü bu memur alımı süreci, Aday Meslek Memuru pozisyonu için geçerli olacak ve başvurular online platform üzerinden kabul edilecektir. Başvuru tarihleri, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü başladı ve son başvuru tarihi olarak 29 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Bu süre zarfında, geleceğini diplomasi alanında şekillendirmek isteyen adaylar, başvurularını tamamlamak için çevrimiçi başvuru sistemini kullanabilirler.

Dikkat çeken bir diğer detay ise alım yapılacak pozisyonlardaki çeşitlilik. Toplamda 7 farklı grup altında ve yabancı dillerden yetkinliklere sahip memurların alımı gerçekleştirilecek. Bu da, farklı yetenek ve uzmanlık alanlarına sahip adayların başvuru yapma şansını artırıyor.

Bu haber, klasik başvuru şartlarına alternatif bir soluk getirerek KPSS puanını es geçme kararı ile adayların dikkatini çekiyor. Diplomasiye ilgi duyan ve Dışişleri Bakanlığı'nın büyüleyici dünyasına adım atmak isteyen herkes, belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak kariyerlerine yeni bir yön verebilirler. Unutulmamalıdır ki, uluslararası ilişkilerin önemli bir oyuncusu olma fırsatı bu ilanla kapınıza dayanmış durumda.





Dışişleri Bakanlığı'nın yeni memur alımı fırsatı, adaylara sunulan şartlar ve beklentilerle birlikte kapılarını aralıyor. Diplomasi dünyasına adım atmak isteyenler için, bu benzersiz fırsatı yakalama zamanı geldi. İşte ayrıntılar...

Uluslararası ilişkilerde etkin bir rol üstlenmek isteyenler, Dışişleri Bakanlığı'nın bünyesine katılarak bu hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirler. Aday Meslek Memuru alımı için başvuracak adaylardan, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlar aranacak. Ancak özellikle, eğitim, yaş ve yabancı dil konularında belirli kriterler gözetilecektir. İşte ayrıntılar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Sağlık sorunlarından etkilenmeyecek bir durumda olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç alabilmek,

- Ceza mahkûmiyeti bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya askerlikle ilişiğinin bulunmamak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve sonrası doğumlular),

- Lisans seviyesinde, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji gibi alanlarda dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olmak veya aynı oranda ders içeriğiyle diğer bölümlerden mezun olmak veya hukuk fakültelerinden mezun olmak,

- Sosyal bilimler veya mühendislik fakültelerinde dört yıllık lisans eğitimi almak ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim görmek.

KPSS puanı aranmıyor! Bu önemli ayrıntıyla başvuracak adaylar, KPSS sınavıyla ilgili endişeleri bir kenara bırakabilirler. KPSS'nin aranmadığı bu alımda, adaylar yerine getirilmesi gereken bir diğer şart olarak, Memur Alımı için talep edilen yabancı dil sınavından ve diğer uygun sınavlardan yeterli puanı elde etmek zorundadır.

Diplomasi dünyasına girişin kapıları sonuna kadar açık. Dışişleri Bakanlığı'nın bu benzersiz fırsatı, adaylara kariyerlerine yön verme ve uluslararası ilişkilerde önemli bir oyuncu olma şansını sunuyor. Başvurular için belirlenen tarihleri kaçırmadan adımlarınızı atın, çünkü bu fırsat, geleceğin diplomatlara sunulmuş bir davetiyedir.