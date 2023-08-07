KPSS'siz sınavsız iş ilanı geldi! Herkes bekliyordu: 50 yaşından küçüklere başvurular açıldı

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. KPSS ve mülakat şartı olmadan personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU KURUMUNA PERSONEL ALIMI

Aydın Büyükşehir Belediyesi iş arayan adaylara müjdeli haberi verdi. Belediye bünyesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Coğrafya Öğretmeni, Görsel Sanatlar Öğretmeni, Matematik Öğretmeni, Biyoloji Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmeni, Çocuk Gelişim ve Eğitim Elemanı, Destek Personeli alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurması ve 50 yaşını tamamlamaması gerekiyor.





Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, öğretmenlik pozisyonu için gerekli bölümlerden mezun olunması ya da pedagojik formasyon sertifikası olması, Çocuk Gelişimi kadrosu için Çocuk Gelişimi mezunu olunması ve destek personeli için en az lise mezunu olunması gerekiyor. Başvurular e-posta yoluyla veya şahsen yapılabilecek. Başvuru adresi Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi Umut ve Sevgi Caddesi No 36/2 Efeler Aydın olarak bildirildi. Başvuru yapacak adayların nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi, sabıka kaydı belgesi, iki tane fotoğraf, adli sicil kaydı, öğretmenlik kadrosu için KPSS belgesi, pedagojik formasyon belgesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitim mezuniyet belgesi, en az lise mezuniyeti belgesi olması gerekiyor.