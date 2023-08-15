Lise mezunlarına Dışişleri Bakanlığı kapısı açıldı! Bu şartlara göre 50 memur alımı yapılacak!

Dışişleri Bakanlığı, bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla 50 destek personeli alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Yayımlanan ilana göre, lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı en az 65 olanlar başvuru yapabilecekler. Alım süreci kapsamında, farklı alanlarda görevlendirilmek üzere toplamda 50 sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Bu kontenjanlar, 15 şoför, 15 günlük servis ve temizlik personeli ile 20 basit bakım hizmetleri personelinden oluşmaktadır.





Başvuru şartlarına ilişkin detaylar da açıklandı. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmekte olup, KPSS puanı olarak P94 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

Başvurular sadece internet üzerinden kabul edilecektir ve başvuru süreci 14 - 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Başvuru işlemleri https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

Başvuru değerlendirmesi, yazılı veya sözlü sınav yapılmadan gerçekleştirilecek. Genel ve pozisyonla ilgili özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türüne göre sıralama yapılacak ve yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

Adaylar, daha fazla detay ve başvuru şartları için ilgili duyuruyu inceleyebilirler. Dışişleri Bakanlığı'nın bu alımla ilgili adaylara dair beklentileri büyük bir ilgi ile beklenmektedir.